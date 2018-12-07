(Görüntülü) Erzurum'da öğretmen ve öğrenciler hayallerindeki okulu yazdı

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA) Erzurum\'da düzenlenen kompozisyon yarışmasında öğrenci ve öğretmenler hayallerindeki okulu yazdı. Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ortaokul, lise ve öğretmenler arası düzenlenen \'hayalimdeki okul\' yarışmasında gönderilen 1200 kompozisyonu tek tek okuyup birinci, ikinci ve üçüncüleri seçti. Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin düşünce ve fikirlerinin kendilerine ışık olacağını söyleyen Kaygusuz, her hayali gerçekleştirmeye çalışacaklarını söyledi. \'Hayalimdeki okul\' kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmen ve öğrenciler için merkez Palandöken İlçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'nde bir gece düzenlendi. Geceye Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Çeşitli etkinliklerin sunulduğu gecenin sonunda kompozisyon yarışmasına katılan ve dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerin isimleri okunarak sahneye davet edildi. Alkışlar arasında sahneye çıkan öğretmen ve öğrenciler, Vali yadımcısı ve Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz tarafından tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi. Gecede bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz şunları söyledi İl genelindeki ortaokul, lise ve öğretmenlere yönelik hayalindeki okulu anlatan kompozisyon yarışması düzenledik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hayallerini ve okul hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istedik. Onların fikirleri bize ışık olacaktır. Elimizden geldiğince imkanlar doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin hayallerini tek tek gerçekleştirmeye çalışacağız. Bir öğrencimiz babası ile okulda voleybol annesi ile de mendil kapmaca oynamayı istemiş. Hayalleri gerçekleştirmeye bununla başlayacağız. İlginç istekler arasında okulda kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların beslenmesi, okullarının rengarenk boyanması gibi istekler bulunuyor.