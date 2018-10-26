(Görüntülü) Erzurum'a mevsimin ilk yağdı

ERZURUM\'da dün gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Kayak Merkezi\'nin ardından, Erzurum kent merkezine de mevsimin ilk karı yağdı. Ağaçlar ve otomobillerin üzeri karla kaplandı. Ekim ayının sonunda kar sürpriziyle karşılaşan kent sakinleri, baharda kışı yaşadıklarını ve güneşli günlerin yeniden gelmesini beklediklerini söyledi. Hava sıcaklığının düştüğü kentte, soba ve kaloriferler de yanmaya başladı. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceğini açıkladı. Gün içerisinde yağmur, akşam saatlerinde ise karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilen açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının yaşanacağı kaydedildi. Cumartesi sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pusun beklendiği bildirdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği hatırlatılan açıklamada, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. Meydana gelecek olumsuzluklara karşın vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Şehir merkezinden detay -Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar -Trafikten detay -Palandöken dağından detay -Palandökende selfie çekilen vatandaşlar -Serkan Kural ile röp Haber Turgay İEPK - Kamera Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA) SÜRE 03.29 BOYUT 390 MB