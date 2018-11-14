(Görüntülü) Erzurum'a mevsimin ilk karı düştü

ERZURUM, (DHA)- METEOROLOJİDEN Doğu Anadolu Bölgesi\'nde bugün öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar uyarısı geldi.



Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı, rüzgârın: Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvettinde esmesinin beklendiğini belirtti.



Yetkililer ayrıca, bölgemiz genelinde devam etmesi beklenen kar yağışının çarşamba akşam saatlerinden, perşembe öğlen saatlerine kadar Erzurum ve Ağrı il geneli ile Kars\'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı, beklenen kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.



Bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan\'da eksi 2, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı\'da 0, Erzincan\'da ise 2 derece ölçüldü.



Öte yandan, sabah saatlerinde Erzurum\'un İspir ve Kars\'ın da Sarıkamış ilçeleri yağan karla beyaza büründü.