(Görüntülü) Erzurum ve Kars, beyaza büründü

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM ve Kars, uzun bir aradan sonra dün akşam yağan karla beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar, kayak merkezinin yer aldığı Palandöken Dağı\'ndaki işletmecilerin yüzünü güldürdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de hazır kıta bekletildi. Belediye ekipleri kent merkezinde kaldırımları kardan temizledi. Çatıları, cadde ve sokakları, araç ve ağaçların üzerini kaplayan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu. Heykeller kardan adama döndü. Kar yağışının etkili olduğu Kars\'ta da kent merkezinin büyük bölümü beyaza büründü. Hafta sonu tatili nedeniyle vatandaşlar, Cumartesi günü sezon açılışı yapılan Sarıkamış Bayraktepe Kayak Merkezi’ne akın etti. Çocuklar, özledikleri kartopu oyununu oynadı ve karlarda yuvarlandı.