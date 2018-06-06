(Görüntülü) Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı (1)
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN- Sivas yolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı
06 Haziran 2018 20:44
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN- Sivas yolunun 100\'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4\'ü ağır 30 kişi yaralandı.
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