(Görüntülü) Erzincan'da rekor uyuşturucuyu bulan polisler ve köpek ödüllendirilecek

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, dün bir TIR\'da ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroinin Türkiye genelinde şu ana kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğunu açıkladı. Şensoy, uyuşturucuyu ele geçiren polisler ve narkotik köpeğinin ödüllendirileceğini belirtti. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Erzincan -Erzurum karayolu üzerinde istihbari çalışmalar üzerine Van\'dan İstanbul\'a giden TIR\'da yapılan aramada sakatat etlerin içerisine gizlenmiş 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı. Devam eden operasyon kapsamında Van\'da da olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, ele geçirilen uyusturucuyu basına gösterdi. Şensoy, Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak dün tarihi günlerden birisini yaşadıklarını belirterek, \"Tek seferde 1 ton 271 kilo eroin alarak, Türkiye rekoru kırdık. Emniyet personelimizin yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde \'Odin\' isimli narkotik köpeğinin yaptığı aramada TIR\'ın içerisinde toplamda bin 395 paket eroin maddesi ele geçirildi. Bu da 1 ton 271 kilo ediyor ve bir seferde ele geçen en büyük uyusturucu olması nedeniyle bizlere mutluluk veriyor. Bu gururu yaşatan arkadaşlara teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen uyusturucunun piyasa değerinin 76 milyon lira olduğunu belirterek, tek seferde en büyük miktar eroinin ele geçirilmesinde görev alan, destek veren tüm polisler ile narkotik köpeği Odin\'in operasyon sonunda ödüllendirileceğini kaydetti. Şensoy, köpeğin neyle ödüllendirileceği sorusuna ise \"Biftek olur herhalde\" diyerek cevap verdi.