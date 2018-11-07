(Görüntülü) Ertuğrul Sağlam: "Galatasaray ile futbol kavgası yapacağız"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, haftasonu oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili olarak, \"Cumartesi Galatasaray ile futbol kavgası yaşanacak, yani kora kor bir mücadele olacak\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Galatasaray’ı konuk edecek Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı. İdman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, \"Geçen hafta Ankaragücü karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Galatasaray karşısında iyi bir mücadele ortaya koyup milli maç arasına moralli girmek istiyoruz. Milli maç arasında da sıkıntıları bir nebze olsun düzeltip sorunlarından arınmış bir şekilde sezona yeniden başlamak istiyoruz. Galatasaray maçından 3 puan alarak hem Ankaragücü mağlubiyetini unutturup hem de geleceğe umutlu bakmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı. Sağlam açıklamalarını şöyle sürdürdü: \"Futbol; senin o gün nasıl bir tavır nasıl bir mücadele nasıl bir karakter göstereceğindir, bunu yapmadığınız zaman sizden daha az bütçeli takımlar yada alt lig takımları geliyor. Süper Lig takımlarını yenebiliyor. Cumartesi günü artık karşımızda hangi takım olursa olsun, nasıl bir takım olursa olsun çıkıp her şeyimizi doğru şekilde futbol kuralları içinde sahaya yansıtıp mücadelemizi ortaya koyacağız. Tabiri caizse orada futbol kavgası yaşanacak. Bunu son günlerde sahalarda yaşanan çirkinlikler olarak söylemiyorum. Kora kor bir mücadele olacak anlamında söylüyorum. Bunu yapacak gücümüz var. İnşallah Cumartesi günü akşamı Kayserispor için güzel bir gece olacak.\" \"MADDİ SIKINTI YAŞADIĞIMIZ DOĞRU\" Futbolcu alacakları ile ilgili haberlerin yapıldığına değinen Sağlam, \"Bazı basın organlarında birkaç futbolcumuzun alacaklarını sorun ettikleri ve bu nedenle bizim kadrodan çıkartmak istediğimiz yönünde haberler çıktı. Bu haberler tamamen yalandır. Maddi sıkıntı yaşadığımız doğru ama hiçbir futbolcumuz bunu bahane ederek içeride huzurumuzu bozacak bir şey yapmadı. Futbolcularımıza ve takımımıza zarar vermeye çalışıyorlar. O gün onları değilde başka arkadaşları seçtik. Tamamen teknik bir karardır. Bunu başka yönlere çekmeye çalışanlar, yapmasınlar\" dedi. SÖYLEYECEĞİMİZ ŞEYLER VAR AMA ŞİMDİ SÖYLEMEMEMİZ GEREKİYOR\" Ertuğrul Sağlam, Ankaragücü maçı sonrasında \'söyleyemediğim şeyler var\' sözünün hatırlatılması üzerine, \"Bugün toparlanma günü, bu dönemi inşallah bu şekilde değerlendirip içerisinde bulunduğumuz sıkıntıları da elimizden geldiği kadar çözmeye çalışıyoruz. Söyleyeceğimiz şeyler var ama şimdilik söylemememiz gerekiyor” dedi. HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Kayserispor\'da idman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonda pas çalışması ile çalışmalarını sürdürdü. Futbolcular antrenmanın 2’inci kısmında 5’e 2 pas çalışması ve yarım saha pas ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Deniz Türüç, Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar, Oğuzhan Berber, Levent Gülen antrenmana katıldılar. Chery ve Artem Kravets salonda çalıştı. ÖĞRENCİLERDEN DESTEK ZİYARETİ Öte yandan Kayserispor’un bugünkü antrenmanından önce özel bir okulun öğrencileri teknik direktör Ertuğrul Sağlam\'a çiçek verdi. Kayserisporlu futbolcular, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.