(Görüntülü) Ertuğrul Özkök'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) - HÜRRİYET Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök\'ün annesi Hafize Özkök (90), İzmir\'de toprağa verildi. Alsancak Hocazade Camii\'nde taziyeleri kabul eden Ertuğrul Özkük, anne acısının başka bir şey olduğunu söyledi. Palyatif bakım gördüğü Urla Devlet Hastanesi\'nde dün yaşama veda eden Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök\'ün annesi Hafize Özkök için Alsancak Hocazade Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Ertuğrul Özkök ve eşi Tansu Özkök ile Hafize Özkök\'ün kız kardeşleri Serpil Güngör, Sıdıka Sarıhanlıoğlu, Sema Aksoy, Nazire Sağlam, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur, Seferihasar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün yanısıra siyaset, iş ve basın camiasının tanınmış isimleri katıldı. Tören öncesi Nihat Zeybekci ve Ertuğrul Özkök, bir süre sohbet etti. Daha sonra cenaze namazı kılındı, helallik alındı. \'ANNE ACISI BAŞKA BİR ŞEY\' Ertuğrul Özkök, anne kaybetmenin başka bir şey olduğunu belirterek, \"Bir zamanlar bana \'İnsanın babasını kaybetmesinin yaşı yoktur\' demişlerdi. Doğru bir şey ama anne kaybettiğinde hiç yokmuş. Anne başka bir şey. Anneler böyle. Anneler, babalar geliyor, gidiyor\" dedi. Tek tesellisinin, annesinin evlat acısı görmemesi olduğunu ifade eden Özkök, ölümlerin sıralı yaşandığını belirtti. Annesinin iyi bir insan olarak yaşadığını ve iyi bir insan olarak da öldüğünü söyleyen Ertuğrul Özkök, \"5 çocuğuna çok iyi baktı. Minnet, şükran ve sevgi doluyuz. Anne acısı başka bir şey\" dedi. Cenaze töreninin ardından, Hafize Özkök\'ün cenazesi, Bornova Eski Mezarlık\'ta, 10 yıl önce hayatını kaybeden eşi Şükrü Özkök\'ün yanına defnedildi.