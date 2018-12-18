(Görüntülü) Ersun Yanal 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı (3)

Ali Koç: \'\'Güneş açacak\'\' \'\'Hiç arzu etmediğimiz, hiç beklemediğimiz bir durumdayız\'\' \'\'Futbolda başarı gelmediği zaman diğer her şey göz ardı edilebiliyor\'\' \'\'Phillip Cocu\'nun tazminatı 1 yıllıktı\'\' \"FFP çerçevesinde 11.9 milyon euro bütçemiz var\'\' \'\'Comolli ile memnun olduğum ve memnun olmadığım yanları var\'\' \'\'Takım ruhunu yakalayamadık\'\' \'\'Fenerbahçelilik ruhunu aşılayacak, psikolojik açıdan birini düşündük ve Ersun hocadan başkası çıkmıyordu\'\' Ersun Yanal: \'\'Umutları gerçekleştirmek için beraberiz\'\' \'\'Aynı birlikteliği ve sistemi kurmamız lazım\'\' \'\'Zamana ihtiyacımız var\'\' \'\'Gelmiş olduğumuz noktanın en büyük problemi yönetsel problemdi\'\' Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı. Ülker Stadyumu\'nda düzenlenen imza törenine; Başkan Ali Koç ile Ersun Yanal katıldı. Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında dün akşam oynanan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında merdiven boşluğuna düşerek hastaneye kaldırılan Soner Ergen hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Başkan Ali Koç, \'\'En son aldığımız bilgilere göre 2 ameliyat geçirdi. Beyin ve omurilikten. Ameliyatların iyi geçtiğini öğrendik. İnşallah Allah\'ın izniyle Soner kardeşimiz bu çok sıkıntılı durumu atlatacak ve sağlığına bir şekilde kavuşacak gücü kuvveti gösterecektir. Ailesine ve camiamıza geçmiş olsun diyorum\'\' dedi. \'\'HİÇ ARZU ETMEDİĞİMİZ HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR DURUMDAYIZ\'\' Ersun Yanal için düzenlenen imza törenini dünkü maçı kazanıp daha farklı bir atmosferde yapmak istediklerini dile getiren Ali Koç, \"Dün maçta hocamız yerinde duramadı sesi biraz kısık. Onu çok yormayalım bugün. Zaten iki üç gündür bizimle beraber. Devre arasında kendisi çok daha kapsamlı bir toplantıyı gerçekleştirecek. 16\'ncı hafta itibarıyla hiç arzu etmediğimiz hiç beklemediğimiz bir durumdayız. Sezon başına dönersek bu odadaki herkese 16\'ncı haftayla itibarıyla en kötü senaryoyu yazın deseniz hiç biriniz bugünü tarif edemezdik. Dünkü maçta olduğu gibi 5-0, 6-0 kazanacağız maçı son dakika golüyle berabere bitirmeniz. Tüm sezona baktığımız zaman içinde bulunduğumuz formsuzluk, transfer yanlışları gibi şeylerle anlatmak söz konusu değil. Bir şekilde bu işe nasıl girdiysek çıkacağız. Biz sezon başında bambaşka bir anlayışa yepyeni bir yapıyla sistem değişikliğiyle bugünün değil yarının tohumlarını ekmek düşüncesiyle başladık. Bunla beraber futbol dışında yeniliği hayata geçirdik. Pek çok olumlu pozitif kulübümüzün camiamızın geleceği için pek çok yeniliği hayata geçirdik. Ancak ne yazık ki top çizgiyi geçmediği zaman ağzınızla kuş tutsanız futbol her şeyin önüne geçiyor. Geleceği inşa etme konusundaki motivasyonumuzun enerjimizin önüne geçiyor. Günlük krizleri yönetmeyle harcayarak vaktimizi harcıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz olumsuz tablonun arkasında camiamız içinde işlere imza atılıyor\'\' diye konuştu. \'\'FUTBOLDA BAŞARI GELMEDİĞİ ZAMAN DİĞER HER ŞEY GÖZ ARDI EDİLEBİLİYOR\'\' Fenerbahçe\'nin büyük bir camia olduğunu hatırlatan Başkan Ali Koç, \'\'Binlerce insan bu camiaya hizmet ediyor, milyonlarca taraftarı var. Eğitim kurumlarımız var. Fenerbahçe dediğinizde aklınıza gelecek çok şey var. Bu camiamıza hizmet eden futbol dışındaki herkes ağzıyla kuş tutsa, basketbolda her sene şampiyon olsak, voleybolda ve diğer branşlarda. Futbolda başarı gelmediği zaman diğer her şey göz ardı edilebiliyor. Bütün bu mutluluğu hak eden camiaya hak ettiği mutluluğu karşılığı sizin futbolda başarılı olmanız. Sezon başında bir değişik sistemden bahsettim. Bazı oyuncular gitti. Bazı yeni transferler yaptık. Kısıtlı imkanlarımız çerçevesinde yatırımlar yaptık. Yeni bir hocamızı getirdik. Maçlar başladı. Hem Şampiyonlar ligi eleme turunda hem de futbolda istediğimiz sonuçları alamadık ve 10\'uncu hafta itibarıyla bir hoca değişikliğine gittik. Phillip Cocu\'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Geçmiş yıllarda Fenerbahçe ile gerek hoca gerek futbolcu ayrılıkları çok farklı bir atmosferde kıvamda olurdu. Sizlerin bazıların yanlış bilerek ifade edilen rakamlar söz konusu değil. Cocu\'nun Türkiye\'de olmasının nedeni Ocak ayına kadar burada kalmak istemesidir. Bir hoca değişikliğine gitmediğimiz içinde ayrılış kontratını geçen hafta resmi şekilde belirttik\'\' ifadelerini kullandı. \'\'PHİLLİP COCU\'NUN TAZMİNATI 1 YILLIKTI\'\' Phillip Cocu\'nun tazminatının hiçbir zaman 3 yıllık bir tazminatının söz konusu olmadığını söyleyen Ali Koç, \'\'Tazminatı 1 yıllıktı. Ama o tazminatından da ciddi bir indirim yaptı. Medeni bir şekilde yollarımızı ayırdık. Kendisi bundan sonraki hayatında başarılara imza atacaktır. 10\'uncu haftadan sonra Koeman ile yola devam ettik. İçinde bulunduğumuz kriz ortamı ve takımı bilmesinden dolayı en doğru ismin o olduğunu düşünerek ilerledik. Erwin Koeman\'a da teşekkür ediyorum. Kendisi takımın liderliğini ele aldıktan sonra ilk üç maçta müthiş bir karakteristik özellikler gösterdi. Elinden geldiğince camiamıza hizmet etti\'\' dedi. \'\'GÜNEŞ AÇACAK\'\' Sarı-lacivertli kulübün futbolda 5 yıldır şampiyonluk yaşayamadığını dile getiren Al Koç, şu ifadeleri kullandı: \'\'Bu sezon şampiyonluk sözüyle başlamadık, 2 döneme de ihtiyacımız var dedik. Bu sene yine de tepe için mücadele edecek bir kadro kuracağımızı yapacağız dedik. Şampiyonluk vadetmekle beraber bu durumu da istemedik. Değişimin zaman alacağını biliyorduk. İstediğimiz noktaya gelmenin çok uğraş gerektiğini biliyorduk. Ama hiç bu kadar acılı, sancılı, sıkıntılı olacağını tahmin etmiyorduk. Bu süreçte duruşu, sahiplenmesi ve desteği için taraftarlarımıza söylemek istiyorum. Takdire şayan bir duruş sergiliyor taraftarımız. Her yerde bize destek veriyorlar. Hangi deplasmana gidersek gidelim bizlere ayrılan bölümler doluyor. Dün gece burada bir pazartesi akşamı soğuk havaya rağmen şampiyonluk, derbi gibi bir atmosfer vardı. Onlara buradan camia adına teşekkür ediyorum. Mahcubuz, üzgünüz ama dünyanın sonu değil. Bu durumdan hep beraber çıkacağız. Fenerbahçe\'nin bugün içerdeki durumunu dışarıdaki havayla eş değer tutabiliriz. Karabulutlar, puslu hava, görüş mesafesi sınırlı aynı bugünkü bir hava gibi. Yarın da güneş açacak. Güneş açması için Ersun Yanal burada. Tribünlerin beklediği, dua ettiği istediği bir isim. Hocamız en son şampiyonluğumuza, en erken şampiyonluğumuza, en keyifli maçları seyrettiğim sezona imza tan hocamız. 2-3 gün evvel sorumluğu kabul etti. Kendisiyle 1.5 yıllık sözleşme yaptık. Şampiyonsan bu sözleşme otomatikman uzayacak dedik. Bu sözleşme sürecinde, görüşmelerde hiç bir noktasında ne pazarlık edildi, ne menajer bulundu. Kendisi avukatta kullanmadı. Biz sözleşmeyi önüne koyduğumuz zaman temel bir iki konu dışında bakmaya dahi tenezzül etmedi. Kendisi Fenerbahçe\'de yarım kalmış bir işim var. En büyük hayalim 4\'üncü yıldızı takmak dedi. Transfer talebi dahi olmadı. Tabi devre arasında transferler yapılacak. Bu seneyi kaybettik ama bu bir fırsattır. Bu devre arasında yapacağımız nokta atışları ve transfer görüşmeleri çerçevesinde inanıyorum ki biz önümüzdeki sezonu şimdiden kazanmış olacağız. Bu sezondaki hedef en iyi şekilde bitirmek ve her şeyden önemlisi önümüzdeki yılı kurgulamak. Hocamızla konuştuk ki ikinci yarı 17 maç var ve ikinci yarının ilk üçünde olalım veya lider bitirelim. Hocamıza hoş geldin diyorum. Kendi ekibinin bir kısmıyla geldi. Bundan sonra tam ekip ne olacak onları konuşacağız. Önümüzdeki maçları atlattıktan sonra benden bağımsız olarak kafasındaki düşünceleri ifade edecektir. Hocam ikinci yolculuğunuz Fenerbahçe\'deki hayırlı uğurlu olsun. Evinize hoş geldiniz\'\' dedi. \"FFP ÇERÇEVESİNDE 11.9 MİLYON EURO BÜTÇEMİZ VAR\'\' Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde bizin harcayabileceğimiz 11. 9 milyon Euro bütçeleri olduğunu kaydeden Ali Koç, \'\'Sadece alım satım değil ücretlerde var. Hocamız gelmeden önce bir planlamamız vardır. Belirlediğimiz isimler vardı. Bunların bir kısmı satın alma bir kısmı kiralama. Bize şuan en çok uyabilecek model 18 ay kiralayıp satın alma opsiyonu kullanmak. Biz daha önce söylediğim gibi biz ağzımızla kuş tutsak FFP kurallarına riayet edemeyeceğiz. Onu yapabilmek için bu sene 60 milyon Euro kar etmemiz gerekiyor. Bu da mümkün değil. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak. 31 Ocak\'ta görüşmemiz var. Benim anladığım kadarıyla FFP tüm kulüplerin özelinde arzu ettiği başarıyı sağlayamamıştır. Umarım ki Türk kulüpleri Avrupa\'dan dışarı kalmaması söz konusu olmamalı. Onlarda haklı olarak FFP kurallarının istenen sonuçları vermemesinden dolayı endişeliler. Belki de önümüzdeki yıl Avrupa konusunda yapacağımız toplantılar çerçevesinde önümüzdeki yılın şampiyon olacak kadrosunu Avrupa\'ya gitmektense doğru kadroyu kurmak. Hiçbir kuruş harcama yapmasak da biz FFP\'yi yerine getiremiyoruz. Ücretler konusunda bizim sezon başında transfer politikamızdaki unsur yaş ortalamasını azaltmaktı. İkincisi de asgari maaş ortalamalarını indirmekti. Önümüzdeki sezon 14 futbolcunun sözleşmesi bitecek. Biz adımlar atarken bu iki kriteri göz önünde bulundurarak kararları veriyoruz. Dolayısıyla devre arasında da elden çıkartacağımız oyuncular olacaktır ve maaş yükümlülüğü azalacaktır. Bütün bunları dengeleyerek belirlediğimiz pozisyon ve isimleri hocamıza sunacağız. Hocamızda nihai kararlarını verecektir\'\' şeklinde konuştu. \'\'COMOLLİ İLE MEMNUN OLDUĞUM YANLARI VAR OLMADIĞIM YANLARI DA VAR\'\' Sportif direktörlük müessesine sonuna kadar inandığını söyleyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: \'\'Kurumsal bir organizasyon olacaksa bu olmalı. Hocalar değiştikçe değişmeyen unsurlar vardır. Scouting, analiz, medikal sağlık konuları, alt yapılar. Bu müessese devam edecektir. Comolli ile memnun olduğum yanları var olmadığım yanları da var. Sizin sandığınız gibi yazdığınız şekilde değil, Sportif direktör transferleri yapar. Ondan sonra takımın gidişatıyla, oynanacak futbola karışmaz. Memnun olmadığım kısımsa takım olamadık. Takım ruhunu yakalayamadık. Diğer taraftarlarda memnunuz ve aynı şekilde devam edeceğiz.\'\' \'\'FENERBAHÇELİLİK RUHUNU AŞILAYACAK, PSİKOLOJİK AÇIDAN BİRİNİ DÜŞÜNDÜK VE ERSUN HOCADAN BAŞKASI ÇIKMIYORDU\'\' Sosyal medya insanların hür iradelerini ifade ettiklerini kaydeden Başkan Ali Koç, \'\'Sosyal medyada hiç doğal olmayan trol diye adlandırdığımız ve bu odada birkaç gazetecinin bu trollerden medet umduğu, gazetecilik mesleğini troller üzerinden yapmaya çalıştığı ortam içindeyiz. O ortamlardan medet uman medya mensuplarına söylemek istiyorum. Er ya da geç gerçekler ortaya çıkacak en çok zararı siz göreceksiniz. Ne mesleğinize ne spora ne de bir Türk gençliğinize faydanız yok. Ersun Yanal hakkında camiaya sesleniş programında görüş belirttim. O zaman hocamız Cocu\'ydu ve yollarımızı değiştirmemiz kararı söz konusu değildi. Uzun vadede onlarla devam edeceğimizi düşünüyordum. 10 hafta itibarıyla bu kararımızdan dönmemiz gerektiğine karar verdik. Hata varsa hata yaptım diyebilirim. O zaman doğru fikir oydu. Ersun hoca planlarımızda yoktu. Aslında benim yabancı hocada ısrarım şuydu. Türkiye\'de bir iki hoca dışında birçok şey içinde geçerlidir. Ne yazık ki spor medyamız spora gençliğe değer katmaktan ziyade daha yıkıcı güzelliği öne çıkaran değil daha çok olumsuzluğu öne çıkarıyor. Sevdiğini parlatan, sevmediğini yıpratan. İstediğini yaptıramayanı yerden yere vuran medya olduğu için yabancı hocayı tercih ettim. Hocamızla buluştuktan sonra kafamdaki bütün sorularla istişare ettim. Aldığım cevaplardan tatmin oldum. Hata yaptıysak hata yaptık. Ama şimdi yeni bir başlangıç yaptık. Çok kötü gidiyorduk. Koeman ile devam ederken sağlıklı bir karar vermek açısından bütün alternatiflerimizi irdeledik. Bir Türk hoca olmasını gerektiğini, ligi tanıyan bir hoca olması gerektiğini, Fenerbahçelilik ruhunu aşılayacak, psikolojik açıdan birini düşündük ve Ersun hocadan başkası çıkmıyordu\'\' diye konuştu. ERSUN YANAL: \'\'UMUTLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BERABERİZ\'\' Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise birçok umutla sarı-lacivertli takımda olduğunu ifade ederek, \'\'Fenerbahçe\'de bu umutları gerçekleştirmek için beraberiz. Ben henüz 2 gündür buradayım. Bu sürecin içinde bir maç oynandı. Fenerbahçe\'nin büyüklüğü kendi koyduğu sportif hedeflerin büyüğüdür. Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifidir. Bugün bulunduğu yer sadece futbolla yorumlanamayacak kadar sığ olmamalıdır. Sayın başkanımızın mensup olduğu Koç ailesi ve misyonu Türk sporu içinde çok önemlidir. Ben kendilerinin Türk sporunun içinde olmalarını ülkemiz adına büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Sporun birçok alanındaki vizyoner çalışmaların ülkemizin geleceği için önemli bir yatırıma başladığını biliyorum. Böyle bir camianın mensubu ve içinde olduğum şuanda sorumluluklarımı ve hedefimi başkanımızın cümlesiyle ben anlatıyım. Dördüncü yıldızı yakacağız. Takmak için var gücümüzle biz takım olarak sizlerde bizlerin dışında bir takım olarak el ele taraftarlarımızın desteğiyle bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bugün burada olmaktan bu aile içinde olmaktan mutluyum. Bu mutluluğu da sonuçlarla pekiştirerek mutlu etmek istiyorum\'\' dedi. \'\'AYNI BİRLİKTELİĞİ VE SİSTEMİ KURMAMIZ LAZIM\'\' Ligin ilk yarısında bir maç kaldığını hatırlatan Ersun Yanal, \'\'Biz ikinci yarıdaki puan cetveline baktığımızda ligin yeni başladığını düşünecek olursak zirvede olacak bir takım olacağız. İkinci yarı sezon yeni başlasaydı orada olması gerektiği için oynayacağız. Fenerbahçe\'nin bir kültürü var. Fenerbahçe taraftarının sevenlerin bir kültürü var. Biz onun dışında bir şey yapmaya çalışmayacağız. Fenerbahçe\'nin oynaması gerektiği gibi oynayıp sonucu oluşturacağız. İstatistikleri biz belirleyeceğiz. Taraftarımızın ortaya koyduğu tavır onların istediği bir sonuçla şampiyon olduk. Şampiyonluğu alkışı hak ettiği takım vardır. Orada çok kıymetli oyuncularımız taraftarımız birlikteydi. Tekrardan o aynı birlikteliği ve sistemi kurmamız lazım. Bunun çok daha keyiflisi için mücadele edip çalışacağız\'\' ifadelerini kullandı. \'\'ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR\'\' Bir zamana ihtiyaçları olduklarını kaydeden Ersun Yanal, \'\'Bu zamanı doğru kullandığımızı rakibe pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. İyi tarafı oydu. Ama bunu daha uzun süre oynamak tabii ki hedefimiz. Her oyunun kendi kondisyonu var. Bizde her oyunun kendi kondisyon ve dayanıklılığına uyarlayacağız. İkinci yarı çok farklı bir şekilde sürekli oyun oynayan Fenerbahçe izleyeceksiniz. Ben 2013-2014 sezonunda görev yaptım. Maalesef o sezonda da benim şampiyon olduğu dediğim takım tek Fenerbahçe oldu. Ben şampiyonluktan bahsetmedim. Bir daha bu konu açılmamak üzere kapansın. Buranın yeri değil. Böyle hem spora hem futbola zarar veriyoruz\'\' şeklinde konuştu. \'\'GELMİŞ OLDUĞUMUZ NOKTANIN EN BÜYÜK PROBLEMİ YÖNETSEL PROBLEMDİ\'\' Türkiye\'de sporun geldiği noktayı çok iyi anlamak gerektiğini ifade eden Yanal, \'\'Türkiye\'de takımlarımızın durumu Avrupa\'nın finansal problemlerinden bahsederken ben bir taraftan da üzülüyordum. Gelmiş olduğumuz noktanın en büyük problemi yönetsel problemdi. Geçenlerde bir seminer için hazırlık yapıyordum. Sporda gelişimi anlatan bilim adamları olmuş ve iki sonuç çıkmış ve bir tanesi kültür, bir tanesi yönetim. Türkiye\'de gelmiş olduğumuz durum yönetsel problemlerdendir. Kurumsal yapının doğru planlanmasının ve kimliğinin oluşturmasının zorunlu olduğu duruma geldik\'\' diye konuştu.