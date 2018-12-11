(Görüntülü) Erol Bulut: "Şu anki hedefimiz ilk 10'da kalmak"

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 16\'ncı haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut, \"Yönetime teklif götüreceğim, görüşecekler ama 1-2 transferle bitmeyeceğini söyleyebilirim\" dedi. Nurettin Soykan Tesisleri\'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Guilherme ile Adem takımdan ayrı çalıştı. Sarı- kırmızılı futbolcular hafif tempolu koşunun ardından yakın pas çalışması yaptı. Ardından taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erol Bulut, Erzurum maçının zorlu geçtiğini ifade ederek, \"Giden takımalar orada zorluk yaşıyor. Bizde zor dakikalar geçireceğimiz biliyorduk. Nitekim ilk 15-20 dakika o şekilde gerçekleşti. Ondan sonra oyunu dengeledik ama yine bir basit hatadan bir penaltı golü yedik. İkinci yarıda tabi soyunma odasında futbolcularımla konuşup kendilerine ben onlara ne kadar güvenip inanıyorsam onlarda kendilerine inanıp güvenmeleri gerektiğini ve bu maçı ilk olması gerektiğini, geriden gelip maçı kazanmayı gerektiğini kendilerine söyledim. Onlarda sağ olsun ikinci yarı çıkıp müthiş bir performans göstererek maçı çevirip kazanmalarını bildiler\" diye konuştu. Atılan gollerin daha önce çalışıldığını dile getiren Bulut, \"Hem defans anlamında da çalışıyoruz gol yememek için, hücum anlamında da çalışıyoruz. İkinci sırada Beşiktaş\'ın ardında olmak bizimi için güzel bir şey. İnşallah bunu daha da geliştirip ilk sıraya çıkma gayretini gösteririz\" dedi. \"HEM HÜCUM ANLAMINDA HEM DEFANS ANLAMINDA KENDİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ\" Hedeflerinin ilk 10\'da olmak olduğunu belirten Erol Bulut, \"Her zaman söylediğimi gibi; bence yine ilk 10 ben daha önce açıklama yaptım. ilk yarıdan kalan iki maçımız var. Onların sonucuna göre inşallah 2 galibiyet alırız. Ondan sonra yapacağımız transferlerle birlikte ve ikinci yarının ilk 7 haftası nasıl geçecek ondan sonra daha net bir tablo önümüzde olacak. Bu hafta Aleksic, Donalt bizimle olamayacaklar. Adem Büyük\'ün durumuna bakmamız lazım. Doktorumuzla bir toplantı yapacağız bizimle olabilecek mi? ama olamayacak gibi görünüyor. Birinci derece yırtığı var. Onun tedavisine devam ediliyor. Biz ama alışığıyız zorluklardan bir şeyler yapmaya geçen sene geldiğimizde beri o zorluklarla savaştık, mücadele ettik. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Top bizdeyken topa sahip olma yüzdemizi geliştirmemiz lazım. Topla takip kaleye gitmemiz ve hücum anlamında gitmemizi geliştirmemiz gerektiğini zaten söyledim. Defans anlamında iyi işler yapıyoruz ama bugünkü tabloya baktığımızda 23 gol atan bir Evkur Yeni Malatyaspor var. İlk 5\'in içerisine o yüzden \'hücumda Yeni Malatyaspor az işler yapıyor\' lafına bakmamak lazım. İlk 5\'te olduysanız demek ki hücum anlamında iyi şeyler yapıyorsunuz. Tabi kendimizi hem hücum anlamında hem defans anlamında geliştireceğiz\" şeklinde konuştu. \"İZLEDİĞİMİZ İSİMLER VAR\" Devre arasında yapılacak transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Bulut, \"Bizim belirlediğimiz yönetimimiz ve transfer komitemizle birlikte isimler tabi var analiz ettiğimiz, izlediğimiz, izlettirdiğimiz. O isimleri de bu hafta yönetimimiz daha fazla yoğunlaşacağını düşünüyorum. Kendilerine teklif getireceğim, görüşecekler ama 1-2 transferle bitmeyeceğini söyleyebilirim\" ifadelerini kullandı.