(Görüntülü) Erol Bulut: "Şimdilik hedefimiz ilk 10"

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 14\'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut, \"Şimdilik hedefimiz ilk 10, ikinci yarının 7\'nci haftasından sonra gerçek hedeflerimizden birini açıklayacağım\" dedi. Nurettin Soykan Tesisleri\'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ertaç Özbir, Adem Büyük ve Arturo Mina katılmadı. Bu futbolculardan sadece Mina\'nın durumunun kritik olduğu, Ekvadorlu oyuncunun tedavisine devam edildiği belirtildi. Geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen Guilherme Costa Margues ve Mitchell Donald ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. İki futbolcunun da Akhisar maçına yetiştirileceği belirtildi. Antrenmanda Kasımpaşa maçında ilk 11\'de forma giyen isimler düz koşu yaparken, diğer futbolcular ise pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, performansında düşüş gözlediği bazı futbolcuları uyardı. Antrenman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Erol Bulut, Kasımpaşa\'da istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını kaydederek, \"Kendi yediğimiz penaltı golünden sonra zaten Kasımpaşa bu ligin en tempolu takımlarında biri hatta en iyisi olan takım. Erken golü yediğimizde onların işine geldi erken gol atmaları. Biz oyun olarak yüzde olarak bizde kalsa da onların işine gelip kontra ataklara iyi çıkan takım. Onlar iyi değerlendirdi. İlk yarıda ikinci penaltı pozisyonunu kaçırdılar. Atmış olsaydılar belki skor daha da farklı olabilirdi. Bizim de yakaladığımız birkaç kontratak pozisyonumuz oldu ama istediğimiz şekilde bu pozisyonları değerlendiremedik. Nitekim sonucunda mağlup olduk ama kaybettiğimiz bir şey yok. Bu basit hatalardan maalesef dersimizi daha iyi almamız lazım. Sorun basit hata yapan arkadaşlar nedense hemen hemen hep aynı kişiler. O yüzden o arkadaşlarımızın üzerinde antrenmanlarda daha da çok durup, daha iyi çalışmamız gerekiyor. Hiç baskı olmayan arkadaşımız pas hatası yaparak penaltı pozisyonu sonucunda yedik. Bu hataları yapmamamız lazım. Bir hedefimiz varsa ve hedefimiz var. Bu sene bu basit hataları asgari hale düşürmemiz lazım\" diye konuştu. \"BASİT HATALAR ÇOK FAZLA YAPIYORUZ\" Kasımpaşa\'ya karşı hücum anlamında 7-8 tane gol pozisyonu yarattıklarını ifade ederek, \"Bunları iyi değerlendiremedik. Tabii Guilherme sahada olmuş olsaydı, Donald sahada olmuş olsaydı bunlar bizim kaliteli futbolcularımız. Diğerleri de kaliteli futbolcu ama biz bu futbolcuları yeni transfer ettiğimizde bir katkıları oldu. Onlar olmuş olsaydı belki oyun daha farklı seyredebilirdi. Yaptığımız basit hataları yapmayacağız. Rakip iyi olabilir kaliteli takım. En azından her şeyini vererek, o basit hataları yapmayarak ancak kaybedebilirsin, kazanabilirsin. Benim tek üzüldüğüm taraf basit hatalar çok fazla yapıyoruz\" şeklinde konuştu \"LİGİ İSTEDİĞİMİZ YERDE BİTİRİRİZ\" Bulut, asıl sorunlarının milli maçlardan önce olduğunu, onu Trabzonspor maçıyla kırdıklarını belirterek, şunları söyledi: \"Milli maçta futbolculara 4 buçuk gün izin verdim futbolculara çünkü pazar gününe kadar yeterince zamanımız vardı. Burada takımımızın öncülüğünde günlük çift idmanla bunu gerçekleştirdik ve hazırlık maçı yaptık U-21 takımına karşı. O tempomuzu kaybetmeyelim diye. Hazırlık maçı da tempo olarak çok iyi geçti. İyi bir hazırlığımız oldu. Sonucunu 4-5 gün izne bağlamamamız gerekiyor. Bence birazda 5-0\'ın getirdiği bir rehavet vardı. 3 galibiyet üst üste almamızın rahatlığı vardı. O yüzden lig henüz bitmedi biz sadece 3 maç üst üste kazandık. Durumumuz iyi 4\'üncü sıradaydık ama önemli olan sezon sonunda ligi nerede bitireceğiz? İnşallah istediğimiz yerde bitiririz, inşallah şuan olduğumuz yerlerde oluruz. Tabii bu söylemekle olmuyor. Onu antrenmanda çalışarak gerçekleştirmemiz lazım ve hafta sonu oynayacağımız maçlarda tekrar üzerine koyarak antrenmanda çalıştıklarımızı maçta sergilememiz lazım.\" \"ŞİMDİLİK HEDEF İLK 10\" Hedefinin üzerinde durarak ilk 10 olduğunu açıklayan Bulut, \"Bu önümüzdeki 4 maçın gidişatı çok önemli. Önümüzdeki 4 maç gerek bizim rakiplerimiz, onlardan alacağımız puanlar bizi ilk yarı nerede bitireceğimizi gösterecek. Son durak devre arası yapacağımız iyi transferlerle 2\'nci yarı başladığında benim görüşüm ilk 7 hafta süreci çok önemli. Onu iyi atlattığımızda ondan sonra ben inşallah gerçek hedeflerimizden birini açıklayacağım\" açıklamasında bulundu. \"3 PUAN ALARAK DEVAM EDECEĞİZ\" Akhisarspor maçını değerlendiren Bulut, \"Son oynadığı maç 2-0 mağlup oldu Bursaspor\'a karşı. Onlar da bir çıkış arıyor. Avrupa\'da bir maçları daha var. Zor bir maç olacak. Hiçbir maç kolay değil, çıkış arayan bir takım onlarda buraya gelecek. Buradan puan almak isteyecekler ama biz 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.