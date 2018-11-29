(Görüntülü) Erol Bedir: "Tekrar kenetlendik"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Kayserispor Yönetim Kurulu ve futbolcular Trabzonspor maçı öncesi moral yemeğinde buluştu. Yemek öncesi basın mensuplarıyla konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Pazartesi günü hocamızla, futbolcularla yaptığımız uzun süreli toplantıda daha önce deklare ettiğimiz gibi başarılı olacağımızı söyledik. Tekrar kenetlendik. Ertuğrul hocamız bana göre burayı seviyor, burada başarılı olmak istiyor. Sakatlarımızın da büyük çoğunluğu döndü. Antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah Trabzonspor maçı ile birlikte gerekli çıkışı sağlayacaklardır. Biz tüm yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarla buna inanıyoruz. Umarım umduğumuz gibi olur ve çıkışa geçeriz” diye konuştu. SAĞLAM: \"SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ” Başkan Erol Bedir’den sonra söz alan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, \"Bulunduğumuz durumdan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Taraftarımızı, camiamızı üzüdüğümüz için biz de üzgünüz. Maalesef uzun bir süre 12-13 kişi ile antrenman yapmak zorunda kaldık. Birçok kulübün bir sezon boyunca yaşadığı sorunları biz kısa sürede yaşadık. Bunu mazeret olarak söylemek bize yakışmaz. Bizler sorumluluğumuzun bilincinde biri olarak pazartesi günü yönetimimizin büyük bir çabası sonucunda futbolcularla da oturduk, konuştuk. Kayseri bizim için ayrı bir yer. Bu oyuncu grubuna güvenebileceğimizi bir kere daha gördük. Bunu oyuncularımızla da paylaştık. Başkanımız, yönetimimiz. Bu süreçten kurtulmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Bizler de uğraşıyoruz. İnşallah futbolcularımız da üzerlerine düşeni yapacaklardır. Bizler dersimize iyi çalışacağız. Rakibe burada deplasman havası yaşatmak istiyoruz. Başkanımız bu sürede çok çaba sarfetti. Farkındayız. Bizler de bu takımın başarısı için çaba sarfediyoruz. Allah da bu kadar insanın emeğini çabasını zayi etmez inşallah” dedi. Yemek sonrası futbolcular adına yönetime teşekkür eden Ertuğrul Sağlam, “İnşallah Trabzonspor’u yenip 3 puanla teşekkür ederiz” dedi.