(Görüntülü) Erol Bedir: "Sırf eleştirmek için söylenenleri duymayacağız"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, kulüple ilgili zaman zaman eleştirilerin olduğunu belirterek, \"Sırf eleştirmek için söylenenleri duymayacağız\" dedi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kadir Has Tesisleri\'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Bedir, transfer çalışmaları ve sponsor arayışları hakkında bilgi vererek, \"Büyük bir müessese de iyi şeyler olduğu kadar sıkıntıların olması da doğal. Birilerinin iyi şeyler düşündüğü kadar olumsuz düşünmesi de doğal. Bizi üzen ve yoran şeyler olmuştur. Ama biz bunlardan usanacak sıkılacak değiliz, bildiğimiz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Zaman zaman sitem ettiğimiz yada dozunu artırdığımız serzenişlerin bir nedeni var. Kayseri bir tane başka Kayseri yok. Kayserispor bir tane başka Kayserispor yok. Ne olur birbirimize takılmadan bu kulüp için çaba sarf edelim. Buraya gelen insanlar gelip geçici. Bizde burada geçiciyiz. Göreve geldiğimiz zamandan şu zaman zarfında nefsimizle hareket etmedik. Bunu medya ve taraftarın davranışından da algılıyoruz. Sırf eleştirmiş olmak için söylenenleri duymayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Borçları açıklamadan ziyade borçları kapatmaya çalışıyoruz. Türkiye’de birkaç kulüp hariç diğer kulüplerin borcu var, bizim de burcumuz var. Bu yükü azaltmak için çalışıyoruz. Kimse gelip kargaşa ortamında sponsor olmaz. Kargaşa olursa orada kaos vardır. Geçen seneden bu yana rakamsal olarak sponsor durumuna bakıldığında sponsor desteğini artırdık. Abuk-subuk lafların ortada dolaştığı sürece sponsor bulmak zor olacaktır. Bunun da kimseye faydası olmaz\" açıklamasında bundu. Lefter Küçükantonyadis Sezonu 1’inci hafta kapanış maçında Antalyaspor’u konuk edecek olan Kayserispor antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı – kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında 5’e 2 top kapma çalışmaları yaptıktan sonra yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Orta saha oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu takımdan ayrı çalışırken, kendilerine takım bulmaları istenilen Oleksandr Kucher ile Fernando Boldrin antrenmanda yer almadı.