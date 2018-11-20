(Görüntülü) Erol Bedir: "Alanya'dan puanla dönmek istiyoruz"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, bazı oyunculardaki sakatlıkların devam ettiğini belirterek \"Trabzonspor maçında yüzde yüz hazır hale geliriz\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanı takip eden Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın moralinin iyi olduğunu belirten Erol Bedir, \"Milli maç arasından sonra ligler hafta sonu tekrar başlıyor. Lige verilen arada bir kaç sakat oyuncumuz vardı onların düzelmesini bekledik. Her şey aşağı yukarı beklediğimiz gibi gidiyor. Takımın morali, keyfi çok iyi. İki sakat oyuncumuz tekrar aramıza dönüyor, bu maçta olmasalar bile Trabzonspor maçında mutlaka sahada olacaklar. Elimizdeki oyuncularla gidip Alanya\'da 3 puanı alıp gelmek mecburiyetimiz var. Ligin kaçıncı sırasında olduğumuzu biliyoruz ama bu kimseyi aldatmasın, spor kamuoyu da buna çok dikkat etmesin. Çünkü, biz güçlü bir takımız, iyi bir takımız. Sezon başında ilk 4 maçta gösterdiğimiz performans ortada. Daha sonra yaşadığımız sakatlıklar çok dikkate alınmadı. Özellikle Galatasaray\'da 3 sakat 5 sakat gibi konuşmalarda sanki biz tam kadro o maça çıkmış gibi algılandı. Sanıyorum, Alanya maçıyla birlikte yüzde 70 oranında eski gücümüze kavuşuruz. Daha sonra Trabzonspor maçında da yüzde yüz hazır hale geliriz. Son 5 maçımızda alacağımız 3 puanlarla birlikte biz yine devre arasına iyi bir yerlerde, hedefi olan bir takım olarak gireriz diye düşünüyorum\" diye konuştu. \"DEVRE ARASINDA MENSAH\'IN BİR YERE GİDİP GİTMEYECEĞİ TAMAMEN BİZE BAĞLI\" Mensah hakkında çıkan transfer haberleri için de konuşan Bedir, \"Söylenenler doğru ise, Mensah ile İstanbul kulübü ya da Avrupa\'dan bir takımın gidip Atletico Madrid\'le görüşmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu görüşmeleri de Atletico Madrid veya Mensah\'ın menajeri bize söylemek zorunda değil ama, Mensah bizim sözleşmeli oyuncumuz. Hali hazırda en ufak bir problemi yok. Maddi ve manevi alanda bir sıkıntısı söz konusu değil. Biz üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. O da çıkıp elinden geldiğince takıma hizmet etmeye çalışıyor. Eğer, sezon sonunda Mensah başka bir takıma gidecekse bu bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid ve Mensah ile anlaşırlarsa bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Devre arasında hocamızla yapacağımız toplantıda sezon sonu itibariyle devam edip, etmeyeceğimiz oyuncuları tekrar netleştireceğiz eğer Mensah konusunda hocamız olumlu rapor verirse bizde hamle yapıp önümüzdeki sezon itibariyle Mensah\'ı kadromuzda tutmak isteyeceğiz. Bizi ilgilendiren boyutu bu ama devre arasında Mensah\'ın bir yere gitmesi ya da gitmemesi ise tamamen bize bağlı. Bugüne kadar da ne Türkiye\'den ne yurt dışından ne de Mensah kanalıyla bize gelen bir teklif ima yoluyla da olsa görüşme söz konusu değil. Hele de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile neredeyse her gün konuşuyoruz böyle bir şey olsa söylerdi diye düşünüyorum. söylememişse de önemsemediği içindir\" açıklamasında bulundu. HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5\'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maç ile çalışma tamamlandı. Çalışmaya milli takım kampında bulunan Cristian Sapunaru, Kana Bıyık, Rajko Rotman ve Asamoah Gyan ile sakatlıkları devam eden Sakıp Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve Oğuzhan Berber katılmadı. Öte yandan Özel Safa Eğitim Kurumları öğrencileri sarı-kırmızılı takımın yaptığı antrenmanı takip etti. Çalışma öncesince teknik direktör Ertuğrul Sağlam\'a çiçek veren öğrenciler başarı dileklerini iletti.