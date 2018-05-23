(Görüntülü) Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’de bulunan bütün sulama birliklerinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından teslim alındığını, birlik başkanı olarak da DSİ personelinin tayin edildiğini söyledi. 71 milyon liralık yatırım bedelli 3 tesisin temel ve açılışını gerçekleştirmek için Niğde’ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik, Belediye Başkanlığı ve Ak Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Valilik ziyaretinde konuşan Bakan Eroğlu, \"Sulama birlik kooperatifleri çok büyük problemdi. Bunların bir devlet kontrolü altında, DSİ’nin kontrolünde yürütülmesi kararı alındı. Kanun çıktı, bende pazartesi günü bütün sulama birliklerinin artık DSİ’nin kontrolünde olmak üzere, sulama birliği başkanı olarak DSİ elemanlarını tayin ettik. Pazartesi günü imzaladım. Artık bütün sulama birlikleri DSİ tarafından teslim alındı. Çiftçilerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Artık DSİ bundan böyle çiftçilerimizin en yakın dostu olacak. Çiftçilerimizin emrinde olacak. DSİ’ye bağlı olan sulama birlikleri, DSİ’nin elemanı olan su birliği başkanları artık çiftçimizin emrinde. Maksadımız çiftçimize destek vermek, onun problemlerini çözmek, fazla ürün alabilmesi için ne gerekiyorsa bunu yapmak. Artık tek elden yürütülecek. Yeni bir dönem başlıyor. 2018-2019-2020 yıllarını modern sulamada hamle yılı ilan ediyoruz\" dedi. 24 HAZİRAN SEÇİMİ TARİHİMİZDEKİ EN ÖNEMLİ SEÇİM Niğde Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Ak Parti İl Başkanlığı\'na geçen Bakan Eroğlu burada şu açıklamalarda bulundu: \"Önümüzde 24 Haziran\'da bir seçim var. Fakat bu seçim tarihimizdeki en önemli seçimdir. Çünkü artık sistem değişiyor. Eskiden yüzde 36 veya yüzde 37 ile iktidar olmak mümkündü ama şimdi mümkün değil. Yüzde 50+1 ile cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanımız gerçekten çok layık bir insan, fevkalade, mümtaz, tecrübe açısından en tecrübeli başkanlardan, devlet başkanlarından, genel başkanlardan birisi Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Çünkü bu işler kolay değil, bu işler nasıl yapılıyor; şeref ve heyecan ile yapılıyor. Eskiden Bolu Tüneli\'ni 30 yılda açamadılar ama biz Bolu Tüneli gibi yüzlerce tünel açtık. Ama niye çünkü şeref var, heyecan var, tecrübe var ve bilgi var. İnsanlar için hizmet aşkı var, \'insanların en hayırlısı insana faydalı olandır\' anlayışı var . Şimdi Cumhurbaşkanımız canlı yayın tecrübeli bir devlet başkanı. Hiçbir devlet başkanında bu kadar tecrübe yoktur. Şu an dünyada, rakamlarla sabit, dünyada büyük mega dediğimiz muhteşem projelerden 10 tane var dünyada. 6\'sı nerde biliyor musunuz? Türkiye\'de. Şimdi diyeceğiz ki Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında o sıklette adam yok yani. Ağır sıklet, öbürleri cılız sıklet. Bu tamam, vatandaş bunu biliyor. Ama vatandaşa şunu diyeceğiz; \'Tamam kardeşim, sistem değişti ama yürütmenin başında cumhurbaşkanı var, fakat yasama var, o da bağımsız hale geldi. O yüzden güçlü Meclis güçlü Cumhurbaşkanlığı şart. En azından 400 milletvekili alacak şekilde çalışmamız lazım.\" Daha sonra Ömer Halisdemir Meydanı’nda vatandaşlara fidan dağıtan Bakan Eroğlu, partililerle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.