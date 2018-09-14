(Görüntülü) Ermenistan'da tutuklu liseli Umut Ali, pazartesi ülkeye dönebilir

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Akyaka ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Umut Ali Özmen (16), yaylada hayvan otlatırken merak edip sınırı geçince Ermenistan\'da tutuklandı. İki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığı için iade talebi Gürcistan üzerinden Erivan\'a iletilirken, aile, yaklaşık 2 aydır uzak kaldıkları çocuklarının yolunu gözlüyor. Kars Valisi Rahmi Doğan, İnterpol\'le görüşüldüğünü, Umut Ali Özmen\'in büyük ihtimalle pazartesi ülkeye getirilebileceğini söyledi. Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenim gören oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen\'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. 25 Temmuz\'da Doğukapı Sınır Kapısı’nda Türk ve Ermeni yetkililer, Umut Ali’nin durumunu konuşmak üzere buluştu. Ermeni yetkililer, Özmen\'in mahkemeye çıkarılacağını söyledi. Umut Ali Özmen\'in iadesiyle ilgili bir gelişme sağlanamayınca Akyaka Kaymakamlığı, lise öğrencisi Özmen’in iade işlemlerinin başlatılması için 31 Temmuz\'da valiliğe yazı yazdı. Kars Valiliği 7 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı\'na, İçişleri Bakanlığı da 16 Ağustos\'ta Dışişleri Bakanlığı\'na durumu iletti. İki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığı için evrak Gürcistan\'daki Tiflis Büyükelçiliği\'ne ulaştırıldı. Ayrıca Interpol üzerinden kayıp başvurusu yapıldı. Umut Ali Özmen ise başkent Erivan yakınlarındaki kadın ıslahevinde bir hücreye kondu. İddiaya göre Türkiye\'den Özmen’in kimliğini gösteren evrak mahkemeye ulaşmadığı için Umut Ali tahliye edilmiyor. ERMENİ İNTERPOLÜ İLE 2 KEZ TEMAS KURULDU Türk Interpolü, Özmen’in durumuna ilişkin Ermeni Interpolü ile iki kez temas kurdu. 12 Eylül\'de gerçekleştirilen ikinci görüşmede Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kars Valiliği\'ne gönderilen ve Dışişleri Bakanlığı’na iletilen yazıda, \"Ermenistan Interpol birimine, hakkında herhangi bir arama kaydı bulunmayan şahsın bir an önce serbest bırakılması için yetkili makamlar ile ivedi olarak irtibata geçilmesi ve neticenin tarafımıza bildirilmesi talep edilmiştir\" denildi. OĞLUYLA TELEFONDA KONUŞTU​ Oğlunun tutuklandığı günden itibaren gözüne uyku girmediğini belirten baba Mustafa Özmen, Umut Ali\'nin serbest bırakılması için yetkililerden yardım istedi. Umut Ali Özmen, cep telefonu ile görüştüğü babasına, önümüzdeki günlerde bir mahkeme olacağını, ondan sonra serbest bırakılmayı beklediğini söyledi. Tutuklandığı ilk günlerde dayak yediğini, fakat şimdi işkence görmediğini anlatan Umut Ali Özmen, kendisini dövenler hakkında da işlem yapılacağını öğrendiğini babasına iletti. VALİ DOĞAN: PAZARTESİ GÜNÜ DÖNECEĞİ YÖNÜNDE KANAATİM VAR Konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Kars Valisi Rahmi Doğan ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Umut Ali Özmen ile ilgili olarak ilk günden beri haberdar olduklarını ve konunun titizlikle üzerinde durduklarını vurguladı. Durumu İnterpol Daire Başkanı ile görüştüğünü söyleyen Vali Doğan, sorunu Ermenistan ile diplomatik yöntemlerle çözmek istediklerini aktardı. Vali Doğan, şöyle konuştu: \"24 Temmuz günü Umut Ali Özmen, Akyaka ilçemizde sınır ihlalinden dolayı Ermeniler tarafından gözaltı yapılıyor. Haberin tarafımızdan alınmasından hemen sonra sınır makamı ve valilik olarak Ermenistan makamlarıyla konuyu görüştük. Ancak Ermenistan makamları konunun diplomatik yoldan çözümü konusunda bize bir iletimde bulundular. Konunun başka mecraları da olduğu ifade edildi ve biz bunun üzerine hem Dışişleri Bakanımız, hem İçişleri Bakanlığımızı bilgilendirdik ve işlemler yapıldı. İnterpol Daire Başkanlığımız görüşmelerini sürdürüyor. En son dün itibariyle İnterpol Daire Başkanlığı, Ermenistan İnterpol ile görüştü. Büyük ihtimalle önümüzdeki Pazartesi günü çocuğumuzun ülkeye döneceği yönünde bir kanaatim var. Bu görüşmeler devam ediyor. Tabi Ermenistan tarafından birtakım iddiaları var, bu iddiaların da ilgili Türk makamlarına gerekli yazışmaları bilgilendirmeleri yaptık. Umut ediyorum ki çocuğumuz kısa süre içerisinde Türkiye’ye döner. Tabii burada bir izinsiz geçiş var. Neticede çocuk 18 yaşından küçük birisi. Normalde biz bu tür görüşmelerde bu geçişleri 2 makam, iki ülke yetkilileri görüşerek halledebiliyordu. Ancak burada Ermenistan tarafı bu sefer bu konunun diplomatik yoldan çözümü ile ilgili bir talepte bulununca mecburen konu hem Dışişleri hem de İçişleri Bakanımız marifetiyle takip edilmektedir.\"