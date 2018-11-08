(Görüntülü) Ermenek'teki maden faciasında ölen işçinin annesini, 'öldü' haberleri üzdü

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin öldüğü maden faciasında oğlunu yitiren ve \"Benim oğlum suda yüzme bilmez ki\" sözleriyle herkesi ağlatan Ayşe Gökçe\'nin (77) öldüğü yönünde haberler çıktı. Haberlere üzüldüğünü belirten Ayşe Gökçe, esprili bir şekilde \'\'Ben ölmedim. Mezarlıktan döndüm geldim. Kabul etmediler. Yaşıyorum ben. Haydi uğurlar olsun herkese\'\' dedi.



Ermenek\'in Pamuklu köyünde Has Şekerler Madencilik Şirketi\'ne ait linyit ocağını 28 Ekim 2014 tarihinde eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Facia ardından başlayan arama- kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Bu çalışmalar kapsamında 18 işçinin cesetleri farklı zamanlarda ulaşılarak ocaktan çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında \"Benim oğlum suda yüzme bilmez ki\" sözleriyle Türkiye\'yi ağlatan Ayşe Gökçe de oğlu Tezcan Özcan\'ı yitirdi. Ayşe Gökçe\'nin eşi Recep Gökçe de (77), oğlunun cenaze töreninde giydiği yırtık kara lastik ayakkabılarıyla yürekleri burkmuştu.



Son bir haftadır sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Ayşe Gökçe\'nin öldüğü haberleri yayıldı. Öldüğü yönünde çıkan haberlerin kendisini üzdüğünü belirten Ayşe Gökçe, esprili bir şekilde \'\'Ben ölmedim. Mezarlıktan döndüm geldim. Kabul etmediler. Yaşıyorum ben. Haydi uğurlar olsun herkese\'\' dedi.



Eşinin elini tutup gezen Recep Gökçe de \'\'Eşim hakkında öldü diye söylenti çıktı. Hamdolsun eşim yaşıyor\'\' dedi.



Ölen madencinin eşi Ayşe Gökçe de kayınvalidesi hakkında çıkan haberlerin kendilerini üzdüğünü belirtti. Gökçe, \'\'Biz de televizyondan duyduk, üzüldük. Kayınvalidem ölmedi. Tarlalarda, bahçede geziyoruz. İyiyiz, öyle bir şey yok\'\' diye konuştu.