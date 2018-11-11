(Görüntülü) Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1'inci etap maçları sona erdi

Sinan HARMANCI AMASYA,(DHA) -

TÜRKİYE Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1\'inci etap maçları Amasya\'da oynanan son gün müsabakaları ile sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonu\'nun düzenlediği organizasyonda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nün ev sahipliğinde 10 takımın katıldığı 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1\'inci etap maçları Amasya\'da oynanan son gün müsabakaları ile tamamlandı. Müsabakaların son günündeki müsabakalar şöyle sonuçlandı Gaziantep Polis Gücü 6- Nizip Belediye Spor Kulübü 2, Kahramanmaraş Hokey 4- Osmaniye Gençlik Spor Kulübü 1, Selçuklu Belediye Spor Kulübü 8- Amasya Gençlik Spor Kulübü 2, Zonguldak Demir Tenis 0-Nizip Gençlik Spor Kulübü 13, Boybeyi Spor Kulübü 2- Bolu Belediye Spor Kulübü 8.

Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Salih Kanık, bu organizasyon ile salon hokeyi süper liginin 1?inci etabını tamamladıklarını beirterek Son maçımız oynanıyor. 2?inci etapta Aralık ayında Alanya?da yapılacak. Buradan şampiyon olan takımlarımız 2019 sezonunda Avrupa?da ülkemizi temsil edecekler dedi.