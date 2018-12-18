(Görüntülü) Erkan Sözeri: "Hedefimiz, puan farkını daha da açmak" (2)

Erkan Sözeri: \"Hedefimiz, puan farkını daha da açmak\" \"Oyuncularım saha içindeki arkadaşlığı dışarıya da yansıttılar\" \"Asla tedbiri elden bırakmayacağız\" \"Bu durum takımın ne kadar motive olduğunu gösteriyor\" \"Gol yollarında biraz daha başarılı olsaydık daha fazla puan toplardık\" \"Hayır demeyeceğimiz bir oyuncu olursa kadromuza katarız\" Ercan ATA/ANKARA,(DHA) Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk yarıyı lider tamamlamayı garantileyen Gençlerbirliği\'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, Beştepe İlhan Cavcav Tesisileri\'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erkan Sözeri, \"Beni en çok mutlu eden şey takımımızın duruşu. Oyuncularımızın güzel bir birliktelikleri var. Bizim en büyük rakibimiz bu bütünlüğün bozulması diye nitelendirdik. Çok şükür oyuncularımız çok güzel duruş sergiliyorlar\" dedi. \"OYUNCULARIM SAHA İÇİNDEKİ ARKADAŞLIĞI DIŞARIYA DA YANSITTILAR\" Oyuncularının gösterdiği duruştan ve takımdaki arkadaşlıktan bahseden Erkan Sözeri, \"Beni en çok mutlu eden şey takımımızın duruşu. Oyuncularımızın güzel bir birliktelikleri var. Bizim en büyük rakibimiz bu bütünlüğün bozulması diye nitelendirdik. Çok şükür oyuncularımız çok güzel duruş sergiliyorlar. Antrenmanlar, maçlar ve saha dışında çok güzel arkadaşlıkları var. Dolayısıyla bunu sahaya da yansıttılar. Her şey ekonomi, çok kaliteli kadro değil. Kaliteli kadronun üzerine bütünlük, birliktelik koyabilirseniz, o zaman farkındalık yaratabiliyorsunuz\" ifadelerini kullandı. \"ASLA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ\" Sezon başında Gençlerbiliği\'nin Spor Toto Süper Lig\'e veda etmesinin camiayı üzdüğünü ancak bu durumu atlattıklarını ifade eden Sözeri, \"Sezon başında camiamızın morali biraz bozuk olsa da şimdilik bunu atlatmış durumdayız. Bu demek değildir ki şampiyon olduk. Asla tedbiri elden bırakmayacağız. Bu işi ne zaman matematiksel olarak sonlandırırsak, o zaman tamam diyeceğiz. Oyuncularım da biz de bunun bilincindeyiz\" şeklinde konuştu. \"HEDEFİMİZ, PUAN FARKINI DAHA DA AÇMAK\" Ligdeki puan farkının çok çabuk kapandığını bunun içinde hiç bir zaman rehavete kapılmayacaklarını belirten Sözeri, \"Bu hafta da Adana Demirspor ile yine final gibi bir maçımız var. Bu maçı da güzel bir şekilde geçip puan farkını daha da artırmak ana hedefimiz olacak. Çünkü bakıldığı zaman bu ligde puan farkları çok çabuk kapanabiliyor. Bir takım 3-5 maç seri yaptığında hemen yanınıza gelebiliyor. O yüzden hiç bir zaman rehavete kapılmayacağız\" dedi. \"BU DURUM TAKIMIN NE KADAR MOTİVE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR\" Ligde elde ettikleri istatistiklerin takımın ne kadar motive olduğunu gösterdiğini aktaran tecrübeli teknik adam, \"Topun bizde kalma süresi yüzde 57. Bu konuda ligimizde birinci sıradayız. Koşu mesafeleri, yüksek hızda koşu. Hep ilk sıradayız. Bu takımımız ne kadar olaya motive olduğunu gösteriyor. Süper Lig\'de topu geri kazanma süresi ortalaması 13.8 saniye. Biz kaybettiğimiz topu 8.5 saniye ortalamasıyla geri kazanıyoruz. Bu da bizim açımızdan güzel bir istatistik\" diye konuştu. \"GOL YOLLARINDA BİRAZ DAHA BAŞARILI OLSAYDIK DAHA FAZLA PUAN TOPLARDIK\" Gol yollarında daha etkili olmaları gerektiğin vurgulayan Sözeri, \"Gol yollarında biraz daha başarılı olabilseydik 3-5 puan fazlamız olabilirdi. Bizim gibi kaliteli takımlar oyunu bu kadar forse edebiliyorsa o golleri de yapabilmeli\" yorumunda bulundu. \"HAYIR DEMEYECEĞİMİZ BİR OYUNCU OLURSA KADROMUZA KATARIZ\" Transferden önce önlerindeki 2 maça odaklandıklarını belirten Erkan Sözeri, \"Hayır diyemeyeceğimiz bir oyuncu olursa aramıza katabiliriz. Sırbistan\'dan o alınmış, bu alınmış diye yazıyorlar. Bu takımın teknik direktörü benim, böyle bir şey yok. Şu an tamamen kupa ve Adana Demirspor maçına yoğunlaştık. Ondan sonraki süreç ne getirir bilinmez. Gol yollarında sıkıntımız var mı? Var. Ancak pozisyona giriyor muyuz? Giriyoruz. Kaliteli oyuncularımız var mı? Var. Bu kaliteli golcüler o golleri yapacaklar, eminim\" şeklinde konuştu.