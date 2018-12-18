(Görüntülü) Erhan Çelenk: ''Önde basan Fenerbahçe ikinci yarı bocaladı''

\'\'10 dakika daha uzasaydı Fenerbahçe demoralize olmuştu, gol bulabilirdik\'\'



\'\'İkinci yarı biz istediğimiz futbolu sahaya koyduk ve skoru dengeledik\'\'





Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'da Erhan Çelenk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Maça kötü başladıklarını kaydeden Erhan Çelenk, \'\'İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Keza ikinci yarı tam tersi oldu çünkü Mehmet hoca bazı değişiklikler yaptı. İki arkadaşımız girdi ve bundan önceki 6 maç gibi önde bastık, daha fazla koştuk. Pozisyonları değerlendirdik, ikili mücadeleleri kazandık. Ardından da zaten gollerimiz geldi. Mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum\'\' dedi.



\'\'10 DAKİKA DAHA UZASAYDI FENERBAHÇE DEMORALİZE OLMUŞTU, GOL BULABİLİRDİK\'\'



İlk yarıda çok kötü bir futbol sergilediklerini ifade eden Çelenk, \'\'Ne önde basabildik, ne geri çekilebildik. Hiçbir şey yapamadık. İkinci yarı önde basan Fenerbahçe bocaladı. Zaten golü erken bulduk. Devam ettik önde basmaya, herkes birebir oynadı. 10 dakika daha uzasaydı Fenerbahçe demoralize olmuştu, gol bulabilirdik\'\' diye konuştu.



\'\'İKİNCİ YARI BİZ İSTEDİĞİMİZ FUTBOLU SAHAYA KOYDUK VE SKORU DENGELEDİK\'\'



Fenerbahçe\'nin geçmişinin büyük olduğunu dile getiren Erhan Çelenk, \'\'Biz bu senenin fikstürüne bakarak konuşuyoruz. Aynı puandayız, bunu herkes görüyor. Biz daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. 16 hafta geçmiş Fenerbahçe ile aynı puandayız. Bizi korkutan bir şey yoktu. Hoca değişikliği vardı, tabii o her zaman bir avantajdır. Onu da ilk yarı gösterdiler. İkinci yarı biz istediğimiz futbolu sahaya koyduk ve skoru dengeledik\'\' ifadelerini kullandı.