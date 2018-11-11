(Görüntülü) Ergün Penbe: "Altyapıdan maalesef sporcu çıkartamıyoruz"

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - Eski milli futbolcu Ergün Penbe, 80 milyon nüfuslu Türkiye\'de sporcu çıkartamama ve altyapı sorunları yaşadıklarını belirterek, \"Altyapıdan maalesef sporcu çıkartamıyoruz. Oyuncu bir yere geldikten sonra maalesef tıkanıyor. Ondan sonrasını da göremiyor\" dedi.



Eski milli futbolcular Hamit Altıntop ve Ergün Penbe, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen 39. Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Sempozyumu\'ndaki oturuma katıldı.



\'BREZİLYA YERİNE ALMANYA ÇIKSAYDI ELERDİK\'



Ergün Penbe, 2002 Dünya Kupası\'nda üçüncülük kazanan milli takımın çok iyi olduğunu belirterek, ilk 11\'deki 8 oyuncunun uzun süre Galatasaray\'da birlikte oynadığını söyledi. Grup ve çeyrek final aşamalarından sonra aynı grupta mücadele ettikleri Brezilya\'ya yarı finalde şanssız şekilde elendiklerini hatırlatan Penbe, \"Yarı finalde karşımıza Brezilya yerine Almanya çıksaydı, onları elerdik\" dedi.



Penbe, Güney Kore ile oynadıkları üçüncülük maçının müthiş bir atmosferde geçtiğini, Korelilerin ellerinde Türk bayrakları olduğunu kaydederek, \"Takım ruhunu sahaya yansıtan bir ekiptik, Şenol Güneş hoca bizi turnuvaya çok iyi hazırlamıştı\" diye konuştu.



\'NE KADAR BÜYÜK BİR İŞ YAPTIĞIMIZI FARK ETTİK\'



Galatasaray\'la kazandıkları UEFA Kupası maçı öncesinde kağıt üzerinde rakipleri Arsenal\'in daha iyi göründüğünü de belirten Ergün Penbe, ancak maça daha inanmış şekilde çıktıklarını, maça çıktıklarında tüm Türkiye\'yi arkalarında hissettiklerini vurguladı. Penbe, \"Kupayı alıp Türkiye\'ye geldikten sonra ne kadar büyük bir iş yaptığımızı fark ettik\" dedi.



\'ARTIK KAYBEDECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK\'



Eski milli futbolcu Hamit Altıntop da 2008 Avrupa Şampiyonası\'nda elde ettikleri başarının takım oyunu sayesinde geldiğini, Avrupa\'nın en iyi takımlarına karşı iyi oynamalarının özgüvenlerini artırdığını anlattı. Altıntop, Çekya ile oynadıkları grup maçında 2-0 geriye düştükten sonra \"Artık kaybedeceğimiz hiçbir şey yok\" düşüncesiyle oynamaya başladıklarını belirtti.



\'ARKADAŞLARIM DENİZE GİRERKEN BEN ÇALIŞIYORDUM\'



Oturumun soru cevap kısmından A Milli Takım\'daki düşüşle ilgili soru üzerine Ergün Penbe, yeteneğin futbolcuyu bir yere kadar getirebileceğini, ondan sonra ise çalışmanın daha yukarılara taşıdığını söyledi. Penbe, 80 milyonluk Türkiye\'de sporcu çıkartamama ve altyapı sorunları yaşadıklarını savunarak, \"Altyapıdan maalesef sporcu çıkartamıyoruz. Oyuncu bir yere geldikten sonra maalesef tıkanıyor. Ondan sonrasını da göremiyor. Türkiye\'nin başarı ve kariyer anlamında sayılı oyunculardan biriyim. Ama buraya nasıl geldim? Evet yeteneğim vardı ama arkadaşlarım denize girerken ben çalışıyordum\" diye konuştu.



\'ALMANYA FORMASINI DA GİYMEZDİM\'



Hamit Altıntop da Almanya\'da doğup büyümesine karşın Türkiye A Milli Takımı\'nı tercih etmesiyle ilgili soruya, şöyle yanıt verdi:



\"Ben Türk\'üm, annem ve babam Türk. Evde konuşulan dil Türkçe. Hislerim, duygularım hepsi Türk. Annem ve babamın Almanya\'ya gitme nedeni de para kazanmak. O dönemde Alman okullarına gittim, hocalarım ve antrenörlerim de Almandı. Almanya bana çok şey verdi ama benim seçimim Türkiye\'ydi. O nedenle Türkiye forması giydim. Türkiye formasını giymeseydim, Almanya formasını da giymezdim. O bir tercih değil çünkü ben Türk\'üm.\"



Konuşmaların ardından Penbe ve Altıntop\'a plaket takdim edildi. Sempozyum aile fotoğrafıyla sona erdi.