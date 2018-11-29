(Görüntülü) Ergene'de fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle kaymakamlık binası çatısının bir bölümü uçtu, aydınlatma direkleri ve yön levhaları devrildi. Ergene\'de gece saatlerinde etkili olan fırtına, hızını zaman zaman saatte 50 kilometreye kadar çıkardı. Fırtınada Marmaracık Mahallesi\'nde bulunan kaymakamlık binası çatısının bir kısmı uçtu. Çatının uçması üzerine kaymakamlık binasına ekipler sevk edilerek önlem alındı. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, havanın rüzgarlı olması nedeniyle binanın çatısında küçük bir uçma olduğunu ve gerekli tedbirlerin alındığın söyledi. Fırtına nedeniyle ilçede bazı aydınlatma direkleri ile yön levhaları da devrildi. İlçede fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.