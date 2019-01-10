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(Görüntülü) Eren Erdem'in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)  FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatları, müvekkillerinin tahliyesine karar ver

10 Ocak 2019 20:41

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)  FETÖ\'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem\'in avukatları, müvekkillerinin tahliyesine karar verilip savcılığın itirazıyla üst mahkemece yeniden tutuklanmasına itirazda bulundu. 

Eren Erdem\'in avukatları Onur Cingil ve Zeynel Öztürk, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelerek yeniden tutuklanan müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için itirazda bulundu. Üst mahkeme olan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne verilen itiraz dilekçesinde, Erdem\'in 194 gündür tutuklu olduğu, 7 Ocak\'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce tahliye edildiği, savcılığın itirazıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 8 Ocak\'ta tutuklandığı belirtildi. 


 

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Dilekçede, savcılığın itirazını 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin \"53 klasörlük ve 255 sayfadan ibaret duruşma tutanağı bulunan ve 7 Ocak tarihli duruşma tutanakları deşifre edilmeden birkaç saat içerisinde alel acele kabul ettiği\" vurgulandı. \"Tutuklama tedbirdir. Ceza değildir. Bu olayda müvekkil açısından bir ceza olarak düşünülmüştür\" denilen dilekçede, \"tutuklu kalmasının haksız ve hukuksuz bir durum olduğu\" belirtilerek tahliye kararı verilmesi talep edildi.

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