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(Görüntülü) Eren Erdem'e 19 yıla kadar hapis istemi

Serpil KIRKESER - Özden ATİK İSTANBUL DHA - FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye o

07 Ocak 2019 18:48

Serpil KIRKESER - Özden ATİK İSTANBUL DHA - FETÖ\'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında \"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek\", ve \"gizliligin ihlali\" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi. Çağlayan\'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında \"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek\", ve \"Gizliligin ihlali\" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi. Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada, bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi. Duruşma sanık ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

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