(Görüntülü) Erdoğan: Yeni sistemle ilk kongremizi yaparak dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz -1

Mustafa TURAPOĞLU-Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonunda başladı. Kongre öncesi salonun içerisi ve dışarısında binlerce kişi toplandı.



AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre\'nin gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Spor Salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Türkiye\'nin farklı noktalarından gelen binlerce AK Partili, güvenlik noktalarından geçerek salon içerisinde giriş yaptı. Salona giremeyen binlerce kişi ise kongreyi salon dışında takip etmek için burada beklemeye başladı.



Kongrenin gerçekleşeceği salon içerisine, ‘Kararlı bu dava, Türkiye\'den dünyaya kısık seslerin sesi olmaya\', \'Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik\', \'Millet bir hedef bir\', \'İşimiz hizmet gücümüz millet\', \'Değişim yenilenerek devam ediyor\' yazılı afişler yer aldı. Ayrıca salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın üzerinde resmi bulunan \'Millet bir hedef bir\' yazılı dövizler taşındı. Kongre öncesi salonu dolduran partililer yoğun şekilde tezahürat yaparak sık sık, \'Recep Tayyip Erdoğan\' şeklinde slogan attı.







ERDOĞAN: DÜNYAYA FARKLI BİR MESAJ VERECEĞİZ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi öncesi dışarıda bulunan vatandaşlara seslendi. Erdoğan şunları söyledi:







\"Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.





Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.





Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. Bugün içeride mesajlarımızı vereceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda Ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz, Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. 30 Ağustos’ta da tıpkı Kocatepe’deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Ve kararlılıkla Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ardından Mart; yerel seçimler. Yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? Şu büyük şehirlerimizin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?





Bu yeni sistemde AK Parti’nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. İşte bakın, şu anda elhamdülülliah 80 vilayetimize doğalgazımıza ulaştırdık. Sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaşımda en güzelini yapmaya hazırız. Sizleri bu güneşin altında fazla bekletecek değilim. Ancak şu anda Salı günü kurban bayramına hazırlanıyoruz. Ve şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim, kurban bayramını tüm islam dünyası için birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın. Ve terörle mücadeledeki başarımızın devamını bizlere nasip etsin.\"