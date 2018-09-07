(Görüntülü) Erdoğan ve Ruhani görüşmesi tamamlandı

Ekber Karabağ / Tahran, 7 Eylül (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin \"Suriye\" konusunda düzenlenecek Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi tamamlandı.



Erdoğan\'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın da bulunduğu heyet eşlik ediyor. (Fotoğraflı)