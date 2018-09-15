(Görüntülü) Erdoğan ve Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti

Ali Kan / Bakü, 15 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret etti. Başkent Bakü’de yer alan Gençlik Sarayı’ndaki resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, daha sonrasında eski Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev’in babası Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret edip çelenk bıraktılar. Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret ettikten sona Erdoğan ve Aliyev, önce Türk Şehitliği’ni ve sonrasında Azerbaycan Şehitliği’ni ziyaret ederek çelenk bıraktılar.