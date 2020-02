(Görüntülü) Erdoğan: Siyaset yalan söyleme sanatı değildir (Aktüel)

Gökhan ÇELİK - Can EROK - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır. Bakın hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 550 bin ilaveyle 920 bine, doktor sayımızı, 94 bin ilaveyle 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur\" dedi Erdoğan, 17\'inci MÜSAİD EXPO kapanış programında konuştu. Yatırımlardan bahseden Erdoğan, \"Biz ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden haline getirmek istiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimiz ile birlikte tüm dostlarımız da ileri taşımaktır\" dedi. CEP TELEFONUYLA GÖRÜŞTÜ Yeşilköy\'de bulunan CNR Expo Fuar alanında bulunan stantları gezen Erdoğan saat 13.00 sıralarında kapanış töreninin yapıldığı salona girdi. Erdoğan\'a çok sayıda bakan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan\'ın konuşması sırasında uzun süre cep telefonu ile görüştü. Daha sonra konuşmasında 16 yıllık yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük\" dedi. Erdoğan, \"Turizmde bu yıl rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Döviz rezervlerimiz bir dönem 130 milyar doların üzerine çıkmıştı. Başbakanlığım döneminde bunu gördük. Son dönemde epeyce dalgalanmalar olsa da 90 milyar doların üzerine şu anda çıkmış bulunuyoruz\" diye konuştu. \"SİYASET YALAN SÖYLEME SANATI DEĞİLDİR\" Erdoğan, \"Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız\" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır. Bakın hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 550 bin ilaveyle 920 bine, doktor sayımızı, 94 bin ilaveyle 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur. Hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastaneleriyle vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz\" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini de tepeledik, tepeliyoruz. Ulaştırma alanında bölünmüş yol uzunluğumuzu 20 bin 417 kilometre ilaveyle, cumhuriyet tarihinde 6 bin kilometre olan yol uzunluğunu 26 bin 518 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 139 kilometre ilaveyle 2 bin 753 kilometreye çıkardık\" dedi. \"DÜNYA KAZAN BİZ KEPÇE MİSALİ OLARAK OALRAK DOLAŞACAĞIZ, KENDİMİZİ ANLATACAĞIZ\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İmkanlarımızı ve potansiyelimizi yurtdışında yeteri kadar tanıtamadığımızı düşünüyorum. Ama asıl önemli olan sizlerin çabalarıdır. Çünkü iş adamları birbirinin dilinden daha iyi anlar. Bugün aramızda bundan 10, 20, 30 yıl önce elinde bir çantayla yurtdışına gidip, şu anda yüzlerce milyon dolarlık ticarete imza atan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Malumunuz bizim \'gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür\' nakaratında bir türkümüze vardır. İşte ticarette ve siyasette işler öyle olmuyor. Gitmediğiniz de, görmediğinizde, oturup konuşmadığınızda, çağırıp misafir etmediğinizde elinize hiçbir şey geçmiyor. Bunun için hep birlikte, dünya kazan biz kepçe misali olarak dolaşacağız, kendimizi anlatacağız ve inşallah adım adım hedeflerimize ulaşacağız\" şeklinde konuştu. \"ÜLKEMİZİ 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZö Türkiye\'nin kat ettiği mesafenin önemli olduğunu belirten Erdoğan, \"Biz ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden haline getirmek istiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimiz ile birlikte tüm dostlarımız da ileri taşımaktır\" dedi. Konuşmanın ardından MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, günün anlam ve önemine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye takdim etti.