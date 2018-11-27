(Görüntülü) Erdoğan partisinin 20 belediye başkan adayını açıkladı (4)

Hakime TORUN - Nursima ÖZONUR / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda Ankara ve İzmir dahil 20 belediye başkan adayını açıklıyor. Erdoğan, Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Nihat Zeybekçi olduğunu açıkladı. \"AKDENİZ\'DEKİ ARAMA FAALİYETLERİ: \"ENGEL OLMAK İSTEYENLERE DE HADLERİNİ BİLDİRMEKTE KARARLIYIZ\" Akdeniz\'de son dönemdeki arama faaliyetlerine değinen Erdoğan, \"Akdeniz\'de son dönemdeki arama faaliyetleri nedeniyle sorunlar çok daha büyü çıkar çatışmalarının konusu olmaya başlamıştır. Arkasına kimi Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin pervasız davranışları en başta kendileri için tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege\'ye ayak basamaz, Kıbrıs\'ta kendi haklarını savunamaz duruma getirme girişimleri beyhudedir. Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız. Fırsatçılık kötüdür. Akdeniz\'de hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mülteci akını konusunda titreyenler konu, petrol, doğalgaz ve siyasi rant olduğunda birden aslan kesiliyorlar. Ekonomik çıkar için tüm kural ve uygulamaları zorlamaları riyakarlıktır. Şu anda 4.5 milyon insanı ülkesinde barındıran bir Türkiye var. Diğer tarafta botlarla Akdeniz\'e açılanların botlarını şişlemek suretiyle Ege\'nin, Akdeniz\'in sularına gömenler var. Bunların hangisi insan haklarından yana. Bu oyunlara artık karnımız toktur\" diye konuştu. \"RUSYA VE UKRAYNA\'YI KARŞI KARŞIYA DEĞİL YAN YANA GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIZ\" Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin Erdoğan, \"Karadeniz\'de ise başka bir gerilim tırmanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında uzun zamandır yaşanan hadiselerin yeniden alevlenmesinden üzüntü duyuyoruz. İki ülke ile kurduğu işbirliğini gelece taşıma niyetinde olan bir ülke olarak Karadeniz\'in barış denizi olmasını istiyoruz. Sorunlarını diyalogla çözülmesi çağrımızı yeniliyoruz. Rusya ve Ukrayna\'yı karşı karşıya değil yan yana görmekten memnuniyet duyarız. Tarihi geçmişlerine dönmelerinde büyük fayda görüyoruz\" açıklamasında bulundu. \"TÜM DÜNYAYA SESLENİYORUM; SURİYE\'DE DEAŞ YOKTUR. DEAŞ BALONUNU PATLATTIK\" \"Bölgemizdeki DEAŞ balonunu Türkiye\'nin Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır\" diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, \"Suriye konusunda ilkeli duruş sergileyen tek ülke biziz. DEAŞ bahanesiyle Suriye topraklarında herkes çıkar peşinde koşarken biz risk alarak sahaya girdik ve bu terör örgütüne en ağır darbeyi vurduk. Bölgemizdeki DEAŞ balonunu Türkiye\'nin Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır. Dünyayı korkutmak için dev aynasında gösterilen DEAŞ\'ın nasıl bir proje olduğu Türkiye\'nin sahaya girmesiyle görülmüştür. İslam\'ın başındaki en büyük dertlerden olan bu örgütü biz çökertmeye başladık. Tüm dünyaya sesleniyorum; Suriye\'de DEAŞ yoktur, DEAŞ görüntüsü altında ülkeyi karıştırmak için yedekte bekletilen, eğitilen donatılan bir takım küçük çeteler vardır. Biz Türkiye olarak bir kaç ay içinde bu örgütün kalıntılarını tamamını bitirmeyi taahhüt ediyoruz. Verelim ele ele nasıl olacak görelim\" ifadelerini kullandı. \"BU KESİMLER BİZZAT TERÖRLE YATIP, TERÖRİSTLERLE KALKIYOR ONLARLA YİYİP İÇİYORLAR\" Erdoğan, \"Bir başka oyunda sınırlarımız boyunca oynanmaktadır. Türkiye sınırlarında tek bir DEAŞ unsuru kalmadığı halde 10 binlerce kişiyi silahlandıranların \'herhalde anlıyorsunuz\' derdinin terörle mücadele olmadığı açıktır. Bu kesimler bizzat terörle yatıp, teröristlerle kalkıyor onlarla yiyip içiyorlar. PKK\'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Böyle bir tehdide karşı daha fazla tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Kandil\'deki terör elebaşlarının başına güya ödül koyanlar onların emrindeki teröristlerle her gün iş tutuyorlar. Kandil\'dekilerin dağlara kaçırılan kızların, kadınların ne hale getirildiklerini artık mızrak çuvala sığmıyor tüm dünya izliyor. Ne yazık ki onlardan doğan çocuklar da Avrupa\'da şurada burada satılıyor. Çünkü bunlar, hem insan kaçakçısı hem de bu tür gayrimeşru çocukların da pazarlamasını yapan bu kadar tehlikeli bir örgüt\" ifadelerini kullandı.