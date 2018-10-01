(Görüntülü) Erdoğan: (MHP ile ittifak görüşmeleri) Sayın Başkanla da zaten konuştuk, o da olumlu bakıyor
Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin ‘Bahçeli ile ne zaman görüşeceksiniz’ sorusuna “Bakalım önümüzdeki günlerde Sayın Başkanla da zaten konuştuk, o da olumlu bakıyor” dedi
01 Ekim 2018 18:53
Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin ‘Bahçeli ile ne zaman görüşeceksiniz’ sorusuna “Bakalım önümüzdeki günlerde Sayın Başkanla da zaten konuştuk, o da olumlu bakıyor” dedi.
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