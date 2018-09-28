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Dünya

(Görüntülü) Erdoğan Merkel'le görüşmek üzere Bellevue Sarayı'nda (3)

(Ayrıntı, fotoğraf ve görüntülerle güncellendi) Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştireceği görüşme için Başkent Berlin’deki Bellevue Sarayı’na gitti

28 Eylül 2018 16:18

(Ayrıntı, fotoğraf ve görüntülerle güncellendi) Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştireceği görüşme için Başkent Berlin’deki Bellevue Sarayı’na gitti. Erdoğan’ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier resmi törenle karşıladı. Steinmeier ile Bellevue Sarayı’nda gerçekleştirdiği temasların ardından Erdoğan, Merkel ile gerçekleştireceği görüşmenden sonra ise Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına ve Steinmeier\'ın vereceği akşam yemeğine katılacak.

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