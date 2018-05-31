(Görüntülü ) Erdoğan: Meclisi kanun çıkarma konusunda tek merci haline getiriyoruz-1

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, \"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda altını çiziyorum; tek merci haline getiriyoruz. Birileri diyordu ya, \'Meclis işlevsiz kalacak\' alakası yok. Tek kanun yapma, çıkarma merci Meclistir. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi asla yok. Bütçe dışında Meclise kanun teklifi veya tasarısı götürme hakkı olmayan cumhurbaşkanı partisi çoğunlukta bile olsa yasama organı ile mesafesini korumak zorundadır. Yasama ile yürütmenin dengeye kavuştuğu bu ortamda yargının da tarafsız, bağımsız bir şekilde çalışması hiç şüphesiz çok daha kolay olacaktır. Hepinizin çok iyi bildiği bu işleyişi tekrar ederek, Türkiye\'nin yeni dönemde ideal düzeydeki güçler ayrılığına biraz daha yaklaşacağını belirtmek istiyorum\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde düzenlenen \"Devlet Protokolü İftarı\"nda konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinen Erdoğan, \"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda altını çiziyorum; tek merci haline getiriyoruz. Birileri diyordu ya, \'Meclis işlevsiz kalacak\' alakası yok. Tek kanun yapma, çıkarma merci Meclistir. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi asla yok. Bütçe dışında Meclise kanun teklifi veya tasarısı götürme hakkı olmayan cumhurbaşkanı partisi çoğunlukta bile olsa yasama organı ile mesafesini korumak zorundadır. Yasama ile yürütmenin dengeye kavuştuğu bu ortamda yargının da tarafsız, bağımsız bir şekilde çalışması hiç şüphesiz çok daha kolay olacaktır. Hepinizin çok iyi bildiği bu işleyişi tekrar ederek, Türkiye\'nin yeni dönemde ideal düzeydeki güçler ayrılığına biraz daha yaklaşacağını belirtmek istiyorum. Tüm temsilcileri bugün aramızda olan bu üç erkin mensuplarından yeni yönetim sisteminin uygulamasına destek vermelerini özellikle rica ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır. Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim, Türkiye\'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, hükümet, Türkiye sözü veriyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde tarihimizde ilk defa \'ölsek de buradayız\' diyerek darbecilere direnen Meclisimizin yine tarihimizde ilk defa darbecilerin değil milletin yanında saf tutan yargımızın itibarını yükseltmek hepimizin boynunun borcudur\" diye konuştu. \"YENİ İMKÂNLARIN DA KAPILARINI AÇTIK\" Erdoğan, \"Son yıllarda ardı ardına yaşanan yaşadığımız hadislerin birbirinden bağımsız olmadığını akıl ve izan sahibi herkes gayet iyi biliyor. Her şeye rağmen ülkemizi, bölgemizde yaşanan çalkantıların dışında tutmayı başarmış olmamız bile çok önemlidir. Bununla kalmadık bölgemizdeki kardeşlerimizin en büyük yardımcısı, destekçisi biz olduk. Türkiye\'nin altında kalacağının sanıldığı sorunların bir süre sonra ülkemizin uluslararası alandaki en büyük gücü haline dönüşmesi millet ve devlet olarak hep birlikte ortaya koyduğumuz vakur duruşun eseridir. Üzerimize salınan terör örgütlerini birer birer hezimete uğratarak sadece güvenliğimizi sağlamak ile kalmadık yeni imkânların da kapılarını açtık. Türkiye kendisine yönelik tehditleri sınırları ötesinde karşılayabilecek diplomatik ve askeri kabiliyete sahip bir ülke haline geldi. Terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz\" ifadelerini kullandı. \"KUR SİLAHINI ALDIĞIMIZ, ALACAĞIMIZ TEDBİRLER İLE ETKİSİZ HALE GETİRMEKTE KARARLIYIZ\" Ekonomiye ilişkin Erdoğan, \"Ekonomi de önem ve öncelik verdiğimiz alanlardan biridir. G-20\'de 17. Ülke olmak rastgele bir olay değildir. Şimdi hedef 10\'a girmek. Hem maliye hem para politikalarında hedeflerimize uygun bir disiplin, istikrar ve dirayet ile hareket ederek ulaşacağız. Ülkemizin önünün kesilmeye çalışıldığı her dönemde harekete geçirilen o kur silahını aldığımız ve alacağımız tedbirler ile etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terör örgütlerinin içeride ve dışarıda nice güçlerin engelleyemediği Türkiye\'nin yükselişini, ekonomi politikalarımızı hedef alan sabotajlarda da kesinlikle durdurmayacaklarıdır. Devlet yönetmek ekip işi ortak akıl ister. Bunu önümüzdeki günlerde ekranlarda ayrıca sizlere göstermek istiyorum. Seçimlerin hemen ardından tüm meselelerin üzerine kararlı bir şekilde giderek sorunları çözeceğiz\" açıklamasında bulundu.