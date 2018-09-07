(Görüntülü) Erdoğan: İdlib'de ateşkes ilanı olursa önemli bir adım olacak

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Tahran, 7 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği Üçlü Zirve’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “İdlib, sadece Suriye\'nin siyasi geleceği için değil milli güvenliğimiz ile bölgenin barış ve istikrarı bakımından da hayati öneme sahiptir... İdlib\'de ateşkes ilanı olursa önemli bir adım olacak\" dedi.



Erdoğan, Ruhani ve Putin konuşmalarının ardından şu şekilde konuştu:



“Türkiye olarak şehitler verdiğimiz ve ciddi özveride bulunduğumuz bu sürecin şu an itibarıyla çok riskli bir yere geldiğini görüyoruz.



“Astana ruhunun özünde asgari müştereklerde buluşma iradesi göstermemiz vardır. Bu asgari müşterekler ise Suriye\'nin siyasi birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması ve ihtilafa barışçıl bir siyasi çözüm bulunmasıdır.



“İdlib\'de ortak kaygılarımızı dikkate alan makul bir çıkış yolu bulmalıyız.



Bu bölgenin ve ülkemizin sağladığı örtülü güvencenin, kendi halkına yönelik katliamları hala hafızalarımızda olan Esed rejiminin insafına bırakılmasına rıza gösteremeyiz.”



“PYD/YPG dahil Suriye\'den kaynaklanan terörün her türlüsüne ve Suriye\'nin toprak bütünlüğüne kasteden girişimlere ortak tavır almalıyız.



“Biz konvansiyonel silahlarla öldürülenlere karşı veya öldürenlere karşı tavır almakta gecikiyoruz ama kimyasal silahlara karşı tavır koyuyoruz. Neticesi ölüm olduktan sonra kullanılan kimyasal olsa ne fark eder, konvansiyonel olsa ne fark eder.



“Bizler İdlib\'e odaklanırken ve dünya gözlerini buraya çevirmişken Fırat\'ın doğusunda arzu etmediğimiz gelişmeler yaşanıyor. Birtakım yabancı güçlerin bölgede DEAŞ\'la mücadele bahanesiyle attığı adımların artık bambaşka bir istikamete yöneldiği gizlenemez bir gerçektir.”