(Görüntülü) Erdoğan Demirören anısına golf turnuvası

Serpil KIRKESER - Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA) - 8 Haziran\'da kaybettiğimiz iş insanı ve Demirören Holding kurucusu Erdoğan Demirören anısına, kurduğu golf kulübünde turnuva düzenlendi. 3 gün süren turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Ödül töreninde bir konuşma yapan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, \"Hedefimiz önümüzdeki senden itibaren uluslararası bir Erdoğan Demirören Golf Turnuvası düzenlemek. Bunu organize edeceğiz\" dedi.



Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birbirinden önemli golf turnuvalarına ev sahipliği yapan Kemer Country Golf Kulübü, bu kez anlamlı bir organizasyon için kapılarını açtı. 14-16 Eylül tarihleri arasında ülkemizde golf sporunun gelişmesinde büyük emeği olan Kemer Country Golf Başkanı olan merhum Erdoğan Demirören adına düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Cup ünlü isimleri bir araya getirdi. Turnuvanın son gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir ve Kalyon Grup yönetim kurulu başkanı Cemal Kalyoncu takım halinde golf oynadı.



Turnuvaya iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi de katıldı.



\"HALA O BİZİMLE BİRLİKTE YAŞIYOR\"



Turnuvanın Erdoğan Demirören\'i anmak için ilk kez düzenlendiğini belirten Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören\'in eşi Revna Demirören \"İnşallah bunu geleneksel hale getirip her sene bugün kayınpederimi anma turnuvası yapacağız. Hala o bizimle birlikte yaşıyor. Her yerde onu görüyor gibiyim. Kemer\'i çok severdi. Kemer onun için çok değerliydi. Biz de onu burada yaşatmak için bütün sevenleriyle, golf sevenlerle birlikte güzel bir gün olacak inşallah. Bizler onu anmak, onu hatırlamak, onu yaşatmak için buradayız. Kendisi sevilen çok büyük çok yüce bir insandı. Böyle hayırlarla anma törenleriyle onu içimizde yaşatıp beraber paylaşacağız\" diye konuştu.



Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Oktay, \"Gerçekten bizim için en önemli tarafı bu turnuvanın anlamı. Birinci Erdoğan Demirören turnuvası bizim için çok anlamlı bir turnuva\" dedi.



\"ÇOK HOŞUNA GİDERDİ ONUN\"



Yıldırım ve Revna Demirören çiftinin oğlu Yıldırım Demirören, anlamlı bir turnuva için burada olduklarını söyleyerek \"O yüzden biz de güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz. Hava keyifli güzel oyun oluyor. İnşallah güzel sonuçlarla dedemi onurlandıracak bir şekilde bitiririz diye umut ediyorum. Bu doluluğu görse çok hoşuna giderdi. Kalabalık ortamları her zaman severdi. Herkes bir arada olsun isterdi. Onun da adına inşallah bir kupa kaldırırız diye umut ediyorum. Buraları dedem çok seviyor. Çok emek harcadı buralara. Dedemin turnuvasına güzel bir katılım var. Keşke görebilseydi. Bu çok hoşuna giderdi onun\" şeklinde konuştu.



\"ULUSLARARASI BİR TURNUVA HALİNE GETİRECEĞİZ\"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ilk kez düzenlenen turnuvayı uluslararası hale getirmek istediklerini belirterek \"Bugün ilk defa rahmetli Erdoğan abinin anısına bu turnuva düzenleniyor. Kendisi benim çok sevdiğim bir ağabeyimdi. Başarılı bir iş adamıydı. Aynı zamanda hayırsever bir insandı. Vefat ettikten sonra da bunu vurgulamıştım. Golf sporuna da çok önem veriyordu. Bu sahanın her bir metresinde emeği vardır. Kendisi de oynamaya çalışıyordu. Son zamanlarda da epeyce geliştirmişti. Şimdi tüm aile bakıyorum da torunu da birinci olmuş. Yoğun programıma rağmen bu turnuvaya özellikle katılmak istedim. Allah rahmet eylesin. İnşallah gelecek sene bu turnuvayı Yıldırım Başkan\'la da görüştük. Uluslararası bir turnuva haline getireceğiz. Yurtdışından profesyonel oyuncuları iyi amatör oyuncuları da getirerek, sürekli ve geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bugün bu turnuvaya katılmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca bu yoğun tempo da bir de mola vermiş olduk\" diye konuştu.



Öztürkler Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk \"Erdoğan ağabeyin hatırası için geldik. Çok güzel bir havada. Erdoğan ağabey bir dostumuz iyi bir iş adamıydı. İyi bir dosttu. Bu vesileyle bu turnuvanın onun ismiyle anılması bizim için bir şeref. İnşallah bundan sonraki senelerde Erdoğan Bey\'in adına turnuvalar devam eder\" dedi.



\"İSMİNE YAKIŞIR BİR TURNUVA OLDU\"



Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de Erdoğan Demirören\'in çok sevdiği biri olduğunu ifade ederek \"Erdoğan ağabey hepimizin bildiği gibi çok değerli bir iş adamı, hepimizin büyüğü sevdiğimiz bir ağabeyimizdi; kaybetmiştik. Bugün onun adına bir golf turnuvası düzenlendi. Hem de kendi sahip olduğu bir kulüpte. Onun için bütün arkadaşlar hemen hemen tam kadro buradayız. Önemli derecede iştirak var. 3 gün devam eden bu zorlu mücadele 2 saat sonra neticelenmiş olacak. Ama ismine yakışır bir turnuva oldu. Hepimiz bundan çok mutluyuz. Mekanı cennet olsun\" şeklinde konuştu.



\"Erdoğan Demirören\'i rahmetle anarken onun adına bugün düzenlenen turnuvaya dostları olarak katılıyoruz\" diyen Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, \"Allah rahmet eylesin. Bu turnuvada onun dostları, iş arkadaşları olarak bulunuyoruz. Erdoğan Bey spor hayatına çok büyük destekleri olan dostumuzdu, ağabeyimizdi\" ifadelerini kullandı.



Kemer Golf Country Kulüp Kaptanı Erdem Kıramer ise \"Erdoğan Bey\'e yakışan bir turnuva oluyor. Çekişmeli. Erdoğan Bey\'in ilk turnuvası bu. İnşallah önümüzdeki seneler daha anlamlı daha farklı turnuvalar yapacağız\" dedi.



ÖDÜL TÖRENİNDE DUYGU DOLU ANLAR



Ödül töreni öncesi Erdoğan Demirören\'in ailesiyle ve golf oynarken çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi düzenlendi.



3 gün süren turnuvanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreni öncesi konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, \"Hedefimiz önümüzdeki senden itibaren uluslararası bir Erdoğan Demirören Golf Turnuvası düzenlemek. Bunu organize edeceğiz. Sevgili rahmetlinin dediği gibi; hep beraber buraya sahip çıkalım lütfen. Biz kardeşler bayramda ya da hafta sonu Bodrum\'a ya da başka bir yere tatile giderdik. Rahmetliyi çağırırdık, \'siz gidin benim evim Kemer, orada mutluyum\' derdi. Bizleri bırakır burada vaktini geçirirdi. Onun adına bizler için burası çok değerli. Sizlerle burayı en iyi yerlere taşımak için hep beraber çalışacağı\" dedi. Demirören\'in konuşmasının ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.



ÖDÜLLER



Junior academy kategorisinde birinci Cemal Demirören ikinci Sarp Saraçoğlu ve üçüncü Kenan Çetin\'e ödüllerini Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Junior 18 holes kategorisinde birinci olan Delfin Filiz, ikinci Can Bıkmaz ile üçüncü Mia De Marchi\'ye ödüllerini Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Oktay, Ladies Longest Drive kategorisinde özel ödüle layık görülen Hyun Young Shim ile Men\'s Longest Drive kategorisinde özel ödüle layık görülen Adlican Benardete\'ye ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören\'in eşi Revna Demirören, Ladies Nearest To The Pin kategorisinde özel ödüle layık görülen Hyun Young Shim ile Mens Nearest The Pin kategorisinde özel ödüle layık görülen Kaan Baral\'a ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören\'in eşi Reyhan Demirören, Men\'s C kategorisinde birinci Mustafa Arslan, ikinci Mert Bayır ve üçüncü Min Geun Song\'a ödüllerini Öztürkler Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Ladies B kategorisinde birinci Pervin Topbaş ikinci Moon Sook Shin üçüncü İpek Kızıltaş\'a ödülünü Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Mens B kategorisinde birinci Freddie Zhang ikinci Ayhan Elmas üçüncü Selim Koray\'a ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, Ladies A kategorisinde birinci Nedret Bulgan ikinci Ayşen Erdoğan, üçüncü Beyhan Benardete\'ye ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Mens A kategorisinde birinci Caner Tuna, ikinci Selçuk Çetin ve üçüncü Timuçin Başar\'a ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Gross Ladies kategorisinde ödüle layık görülen Beyhan Benardete\'ye ödülünü Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Gross Men\'s kategorisinde ödüle layık görülen Emre İpeker\'e ödülünü işadamı Ahmet Ağaoğlu, Overall kategorisinde ödüle layık görülen Caner Tuna\'ya ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi.