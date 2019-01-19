(Görüntülü) Erdemli'de çocuklara karne hediyesi 50 kamyon kar

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)-MERSİN’in Erdemli ilçesinde, belediye tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen \'Kar Şenliği\' kapsamında yüksek kesimlerden getirilen 50 kamyon kar, çocukların eğlencesi oldu. Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Kar Şenliği\'ne Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MHP Milletvekili Baki ile çocuklar ve veliler katıldı. 50 kamyon karın döküldüğü Erdemli Sahil Parkı\'nı beyaza bürünmüş halde gören çocuklar kar topu oynayıp, kardan adam yaparak eğlendi. Çocuklara 1 ton sucuk ve 5 bin ekmek getirtilip, sucuk ekmek yapılarak dağıtıldı. Belediye Başkanı Tollu, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirterek, \"Öğrencilerimize karne hediyesi olarak yüksek kesimlerdeki karları sahile taşıyıp, kar görmeyen öğrencilerimize eğlence düzenledik. Çocuklarımız karnelerini aldılar ve dönemin yorgunluğunu da karda oynayıp, sucuk ekmek yiyerek atmalarını sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz\" dedi. Kar şenliğine gelen minikler ise, \"Çok mutluyuz. Karnemizi aldık, bugün de kar topu oynuyoruz. Dağlarda yağan karlar sahilimize geldi. Çok mutlu olduk. Hem kartopu oynadık hem de sucuk ekmek yiyerek eğlendik\" dediler. Şenliğe katılan vatandaşlar sucuk ekmek alabilmek için birbiriyle yarışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.