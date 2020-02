(Görüntülü) Erciyes Dağı'ndaki tesisler ve pistler sezona hazır

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Dağı\'nda yeni sezona ilişkin tüm hazırlıklar tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ulusal ve uluslararası kayak pistlerine 160 suni kar üreten makine yerleştirdiklerini söyledi. Murat Cahid Cıngı yaptığı açıklamada, dağ yönetimi olarak yazın çalışıp, kış sezonuna hazırlık yaptıklarını, mekanik tesislerin her bir vidasının bile elden geçtiğini söyledi. Erciyes Kayak Merkezi\'ndeki pistlerde toprak kayması, kaya yuvarlanması gibi doğal olaylara karşı önlemler de alındığını belirten Cıngı, şunları söyledi: \"Şu anda Türkiye\'nin en uzun kayak pistine sahibiz. Ayrıca, 26 milyon metrekarelik alanda bulunan 34 pistimizin tamamı birbiriyle entegre durumunda. Dört farklı giriş noktasından kayakçılarımız pistlere giriş yapabiliyor ve pistlerin tamamını kayarak dolaşabiliyor. Alpler\'de de aynı sistem mevcut. Alpler\'de bir pistten başka bir piste geçerken kayak merkezleri sıra dağlar üzerine kurulu olduğu için ülke değiştiriliyor. Erciyes\'te de kayakçılarımız istedikleri pistte kayak yapabiliyor. Türkiye\'nin hiçbir yerinde böyle bir pistler bulunmuyor. Erciyes bu yönüyle Türkiye\'nin \'Alpler\'i olma özelliğini de sahip. Erciyes\'teki kayak pistlerinin her biri farklı zorluk derecesine sahip. İsteyen, her kayakçı kendi kabiliyetine, zevkine, zorluk derecesine göre pist seçip kayak yapabiliyor. Sezon öncesi kayak pistlerinin tamamının karlama üniteleriyle donattık. Şu anda 160 kar üretme makinelerimiz pistlerde bulunuyor. Hava sıcaklığı gece eksi 4 derecenin altına düşer düşmez, kar yağışı olmasını beklemeden makinelerimizi çalıştırıp, suni kar üretip, pistlerde kar tutmayan yerleri de takviye edeceğiz.\'\' ANA PİSTLERDE TOPLAM 160 YAPAY KAR MAKİNESİ BULUNUYOR Bütün ana pistlerde toplamda 160 yapay kar makinesi bulunduğunu anlatan Cıngı, kar makinelerinin Tekir bölgesindeki göletten ve Hacılar kapıdaki lifos istasyonunun üst tarafına yapılan suni göletten aldığı sularla kar ürettiğini ifade ederek, \'\'Karlama üniteleri sayesinde sezonu daha erken açıp daha geç kapatma imkanımız oluyor. Erciyes\'te kayak sezonu genel olarak ocak ayının ortalarında başlayıp nisan ayı ortalarında da bitiyordu. Biz karı erken üretip pistlerde buzlanmayı sağladıktan sonra karın erime süresi daha da uzuyor. Hem de kayak sezonunu erkene çekmiş oluyoruz. Meteorolojik şartlara göre bu yıl sezonu kasım ayının ortalarında açacağımızı sanıyorum\'\' diye konuştu.