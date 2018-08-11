(Görüntülü) Erciş'ten İstanbul'a götürecekleri 100 göçmeni eve kapatıp kaçtılar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 kaçak göçmeni bir eve kapatıp ortadan kayboldu. Mahalle sakinleri tarafından kurtarılan kaçak göçmenler, İstanbul ve Ankara\'ya götürülmeleri karşılığında kendilerinden kişi başı bin lira alındığını söyledi.



Erciş\'e bağlı Tekevler Mahallesi\'nde müstakil evde tutulan göçmenleri, komşular fark etti. Gelen sesler üzerine eve giden mahalle sakinleri, kapının kilitli olduğunu gördü. Kapıyı güçlükle açan mahalle sakinleri, çocuk ve kadınların aralarında bulunduğu kaçak göçmenlerle karşılaştı. Mahalle sakinleri, kaçak göçmenlere, su ve yiyecek yardımında bulunurken, durum polise bildirildi.



Göçmenler, eve gelen polislere, gece ve sabah saatlerinde gruplar halinde eve getirildiklerini, üzerlerine kapının kilitlendiğini, kişi başı bin lira karşılığında İstanbul ve Ankara\'ya götürülmek üzere burada tutulduklarını söyledi. Göçmenler, iş olmadığı için ülkelerinden kaçtıklarını anlattı. Yaklaşık 100 kaçak göçmen, polis otobüslerine bindirilerek Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi. Polis, göçmenleri eve kilitleyip kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.