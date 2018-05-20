(Görüntülü) Erciş'te Ultraslan, şampiyonluk maçını dev ekranda izledi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde Ultraslan taraftar grubu, Göztepespor- Galatasaray maçını, şehir merkezindeki dev ekrandan izledi.



Erciş\'te Ultraslan taraftar grubu, Süper Lig şampiyonun belli olduğu Göztepespor- Galatasaray maçını izlemek için Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, Mehmet Şirin Yaşar\'a talepte bulundu. Yaşar\'ın talimatıyla ilçe merkezindeki dev ekran, maçın izlenebilmesi için uygun hale getirildi. 90 dakikanın ardından Galatasaray rakibini 1-0 yenip, 21\'inci şampiyonluğunu ilan etti.



Ercişli Ultraslanlar, şehir merkezinden sahil yoluna kadar konvoy oluşturup, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.



Taraftarlar, maç öncesi taleplerini yerine getiren Kaymakam Yaşar\'ı topluca ziyaret edip, teşekkür etti.