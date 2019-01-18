T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Erciş'te TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı

18 Ocak 2019 19:32

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1\'i ağır 10 kişi yaralandı. Kaza, Erciş ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Çelebibağ Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. Erciş\'ten Tatvan yönüne giden 33 BVJ 02 plakalı TIR ile karşı yönden gelen yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 1\'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barbaros KULERCİŞ Van DHA VAN ErcişTIRKaza ErcişMahallesiErciş TatvanBVJKazadaYaralılarErciş Devlet HastanesiJandarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24