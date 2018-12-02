(Görüntülü) Engelsiz yaşam için pedal çevirdiler

Melis KARAKUZULU-Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Eşpedal Derneği üyeleri, \'3 Aralık Engelliler Günü\' dolayısıyla engelliler için erişilebilir ulaşıma dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Derrnek üyeleri, doğa dostu ulaşım araçlarının kullanımında engellilerin de düşünülmesi için farkındalık oluşturdu.



İzmir Eşpedal Derneği\'nce \'Engelliler Günü\'ne dikkat çekmek için bisiklet korteji düzenlendi. Üçkuyular Vapur İskelesi\'nden Gündoğdu Meydanı\'na hareket eden engelli ve engelsiz kişilerden oluşan 220 kişilik grup, engelli haklarına dikkat çekerek, pedallarını erişilebilir ulaşım için çevirdi. İçlerinde görme, işitme ve bedensel engellilerin bulunduğu grup üyeleri, el bisikletleri ve tandem bisikletlerini kullanarak engelin bedende olmadığını göstermeye çalıştı. Üstlerinde \'Birlikte pedallıyoruz, algıları değiştiriyoruz\', \'Cehalet ve önyargı tek engel\', \'Adil, bağımsız, erişilebilir hayat\', \'Pedalı paylaşmak için engel yok\', \'Önce algını sonra, pedalını çevir\' yazılı kağıtlar taşıyan kortejdekiler, etkinlik sonunda yapılan basın açıklaması ile seslerini duyurdu.



\'ENGELLİ OLMAK EKSİKLİK DEĞİL FARKLILIKTIR\'



Her yıl bir tema belirleyip bisiklet korteji düzenlediklerini söyleyen Eşpedal Engelli Bisiklet Derneği Başkanı Saldıray Altındağ (34), engelli olmanın eksiklik değil, farklılık olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:



\"Amacımız bisikleti aracı kılarak engellilerin sorunlarını yerel ve merkezi birimlere iletmek. Bu yılki temamız; erişilebilir ulaşım. Temamız tüm engel gruplarının erişilebilir ulaşımdan yararlanması üzerine kurulu. Bisikletle turnuvalara, festivallere, yarışlara katılıp farkındalık yaratıp farklı yaşam stillerini insanların tanımasını sağlamak istiyoruz. Bunun dışında amacımız, topluma model olmak çünkü biliyorsunuz hala ülkemizde komşusunun dahi engelli olmasını istemeyen kişiler mevcut. Engelli ve engelsiz bireyler arasında kurduğumuz bu yol arkadaşlığı ile topluma model olmayı hedefliyoruz. Biz dernek olarak engelli olmanın herhangi bir eksiklik olmadığını, bir farklılık olduğunu düşünüyoruz. Nasıl ki saçımız, göz rengimiz farklı ise, engellilik de bir farklılıktır. Engel sadece erişilebilirlik sıkıntıları, cehalet ve önyargıda mevcut. Bedensel engelliler el bisikletleriyle, görme ve işitme engelliler tandem bisikletleri ile etkinliğimize katıldı.\"



ÖNCE ALGINI SONRA PEDALINI ÇEVİR



Basın açıklamasını Braille alfabesi ile yazılan metinden okuyan görme engelli Emine İşler, bisikletle erişilebilir ulaşım istediklerini belirterek, görme engelliler için yapılan sarı çizgilerin bir direğe ya da ağaca çarptığına, taşıtların sarı çizgilere park ettiğine dikkat çekti. İşler, şunları söyledi:



\"Erişilebilirlik herkesin her şeye, herkes gibi ulaşabilmesidir. Ülkemizin çoğu otobüs, duraklar ve trafik ışıklarında sesli ikaz sistemleri bulunmamaktadır. Görme engelliler için yapılan sarı çizgiler bir direğe ya da ağaca çarptırmakta, taşıtlar çizgilere park etmekte veya esnaf tarafından bu çizgiler gasbedilmektedir. İzmir kartının engellilere verişmemesi hak ve özgürlük gaspıdır. Yerel yönetimlerin uyguladığı bisiklet kiralama sistemlerinde görme engellilerin kullandığı tandem bisikletlerin, bedensel engellilerin kullandığı el bisikletlerinin ve denge sorunu olan bireyler için üç tekerlekli bisikletlerin bulunmaması büyük gaflettir. Bisiklet yollarının sadece kıyı şeridinde, kesik kesik ve yetersiz olması büyük sorumsuzluktur. Tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun, rampalı basamaksız otobüslerin hala yetersiz olması, bedensel engellilerin asansör ya da uygun kaldırımlar olmadığı için bir durak önce veya sonra inmeye zorlanması hala çok fazla görülmektedir. İşitme engelliler için otobüs ve tren istasyonlarında görsel levhalar yeterli değildir. İşaret dilini bilen çalışan neredeyse bulunmamakta. Zihinsel engelliler ise toplu ulaşımda gerek şoförler, gerekse yolcular tarafından istenmemekte, adeta ev hapsinde tutulmak istenmektedir. İzmir bisiklet grupları olarak kamuoyuna sesleniyoruz. Biz engelliler, ulaşımın ücretsiz değil, erişilebilir olmasını istiyoruz. Artık ücretsiz ulaşım kartlarımızı yırtıp atmak istiyoruz ve hep beraber tekrar haykırıyoruz. Engellenmek istemiyoruz. Adil, özgür, erişilebilir bir hayat istiyoruz.\"