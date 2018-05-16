(Görüntülü) Engellilerle empati zamanı

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) 10-16 Mayıs Engelliler Haftası içinde bu yıl üçüncüsü yapılan 14 Mayıs Engellilerle Empati Günü etkinliklerinde üniversite öğrencileri engellilerle empati kurdular. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğrenci Kulüpleri ile Dolunay Derneği\'nin ortaklaşa düzenledikleri etkinliğe çok sayıda üniversite öğrencisi ve engelliler katıldı. Üniversitenin, Spor Kültür Daire Başkanlığı önünde başlayan etkinlikte bir çok dilde Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok pankartları açıldı. Ardından empati yürüyüşü yapıldı. Üniversite öğrencileri, tekerlekli sandalyelere oturup, koltuk değneklerine tutunup, gözlerini siyah bezle bağlayarak y+ür+ü+meye başladılar. Kimisi ama, kimi yürüme engelli kimi de bedensel engellilerin yerine geçti. Yaklaşık 15 dakika süren yürüyüşte üniversite öğrencileri oldukça zorlandılar. Engellileri şimdi daha iyi anladıklarını belirten öğrenciler, kısa süreliğine de olsa engelli olmanın zorluklarını bizzat yaşadıklarını belirten öğrenciler, engellilerin içinde bulundukları yaşamın çok olduğunu ve bu zorlukların önünün açılması gerektiğini kaydettiler.Dolunay Derneği Başkanı Dr. Bahattin Şeker, 14 Mayıs Engellilerle Empati Günü\'nün 3 yıl önce Kars\'tan başlatıldığını bu yıl da empati yürüyüşüyle bu güne dikkat çektiklerini söyledi. KAÜ Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Öğretim Görevlisi Harun Öztürk de kulüp olarak bugünü engellilerle birlikte geçirdiklerini bundan da büyük keyif saldıklarını belirtti. Dolunay Derneği Başkan yardımcısı Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak ise. Bu vesileyle biz; gelecekte bizlere acımadan, bizleri yormadan, eşit ve adil bir yaşam için bir ışık yakmak istedik. Bizler gibi olan gelecek nesillere ulaşması ve gençlerimize emanet etmek için bu günü hep beraber kutlamak istedik dedi.