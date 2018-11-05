(Görüntülü) Engellilerin ahşap ürünleri Avrupa'dan talep görüyor

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde açılan kurslara katılan yaşlı ve engelliler, boş vakitlerini değerlendirdikleri kurslarda yaptıklara ürünleri satıp elde edilen gelirle hayatta tutunmaya çalışıyor. Kursiyerlerin ahşap ürünlerine özellikle Avrupa\'dan talep geldiği belirtildi.

Paşabağı Mahallesi\'nde açılan Engelli Koordinasyon Merkezinde; deri, bakırcılık, ahşap oymacılık gibi kurslara katılan engelli kursiyerler, hem zamanlarını değerlendiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Günde 370 yaşlı ve engellinin 20 farklı branşta eğitim gördüğü kurslarda elde edilen 55 bin liralık gelirin, 44 bin lirasının kursiyerlere dağıtıldığını anlatan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, ?Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyorlar hem emeklerinin karşılığı olarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Ürünlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla kursiyerlerimiz mutlu oluyorö dedi.

2 YILDA HAYATLARI DEĞİŞTİ

Engelli Koordinasyon Merkezi\'nin hizmette girmesinin ardından 2 yıldır hayatları değiştiğini anlatan engelliler, Daha önceden evden çıkmıyorduk. Bütün günümüz dört duvar arasında geçiyordu. Şimdi bu kursların açılmasıyla birlikte dünyaya bakış açımız ve ufkumuz gelişti. Bu kez de bu merkezden eve gitmek istemiyoruz. Burada hem arkadaşlık ediniyoruz. Hem de sosyal aktivitelere katılıyoruz. Yapmış olduğumuz işlerden ise payımızı alıyoruz. Kısacası burada yaşama tutunuyoruz diye konuştu.

Şanlıurfa Engelli Koordinasyon Merkezi\'nin Türkiye?de ve bölgede sayılı bir merkez olduğunu ifade eden Özçınar şunları söyledi

?Burada 4 atölyede farklı el ürünleri hazırlanıyor. Engelli kardeşlerimiz ve 65 yaş üzerindeki yaşlılarımız hem zamanlarını geçiriyor, hem de bakır, deri, ahşap kurslarına gelip iş öğreniyorlar. Burada yaptıkları el ürünlerini daha sonra Balıklıgöl bölgesinde bulunan satış mağazasında yerli ve yabancı turistlere satılıyor. Satılan ürünlerden elde edilen gelir daha sonra eşit şekilde kursiyerlerimize dağıtılıyor. Bu sayede hem onlar hayata bağlanıyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorlar.

\'AHŞAP ÜRÜNLERE AVRUPADAN TALEP GELİYOR\'

Burada evden çıkmamış engelli kardeşlerimiz vardı. Buranın hizmette girmesiyle birlikte artık onların ikinci evi oldu. Merkez bir aile gibi işliyor. Bu atölyede alınan malzemeleri büyükşehir belediyesi karşılıyor. Özellikle ahşap kursundaki kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünlere Avrupa?dan oldukça talep geliyor.ö

2 yıldır hizmette bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi\'nde şimdiye kadar engelliler tarafından hazırlanan ürünlerden elde edilen 55 bin liralık gelirin 44 bin lirası kursiyerlere eşit olarak dağıtıldı. Son olarak ahşap ürünlerin satışından elde edilen gelirden kursiyerlerin ücretleri zarflara konularak engelli kursiyerlere dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi\'nde devam eden meslek edindirme kurslarını sık sık belediye yöneticileri de ziyaret ediyor.