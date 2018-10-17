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(Görüntülü) Engelliler, yamaç paraşütüyle Babadağ'dan atladı

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 19

17 Ekim 2018 20:10

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Fethiye-Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali\'nde, bedensel engelli 54 yaşındaki Caner Can, yama paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı. Fethiye Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği üyesi 5 kişi, Babadağ\'ın 1700 metrelik pistinden Ölüdeniz\'e tandem atlayışlar gerçekleştirdi. Gruptan biri olan doğuştan elleri ve ayaklarını kullanamayan Caner Can de tecrübeli pilot Gezim Statarei ile birlikte atlayışı gerçekleştirdi. Gökyüzünde değişik akrobasi hareketleri de yaptıran pilot Statarei, engelli Caner Can\'a heyecanlı anlar yaşattı. İkili, Ölüdeniz Belcekız Plajı\'na başarılı bir iniş gerçekleştirerek uçuşu tamamladı. Pilota teşekkür eden Caner Can, \"Bu organizasyonu bize sağlayanlara teşekkür ederim. Babadağ\'dan Ölüdeniz\'e yamaç paraşütü ile uçma keyfi yaşadım. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım. Bir kez daha uçabilirim. Tüm engelli kardeşlerime yamaç paraşütü ile uçmayı tavsiye ediyorum. Uçmaya bir engel yok\" dedi. Uçuş yapan diğer engelliler de herkesi atlayış yapmaya davet etti.

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