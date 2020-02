(Görüntülü) Engelliler Günü'nde duygu yüklü sözler

Umut KARAKOYUN-Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret eden AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, engelliler için çalışmalar yaptıklarını ancak bunun yetmediğini, çalışmalarının süreceğini söyledi. İkiz otistik kız annesi olan Okul Aile Birliği Başkanı İlknur Tarcan da duygusal bir konuşma yaptı. Tarcan, Ben bir anne olarak çocuklarımın bana neden vurduklarını, neden öfkelendiklerini hiç bilemedim. Onlarla hiç dertleşemedim dedi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Zeybekci’ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankrı, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, okulda eğitim gören öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Program, okulun otistik mehter takımının gösterisi ile başladı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, bu çocukların, ailelere bir hediye olarak verildiğini belirterek devletin engellisine, yaşlısına baktığını vurguladı. Zeybekci, şöyle dedi Devlet, engellisinin, yaşlısının nefesini daha kaliteli alması için milyarları gözünü kırpmadan harcadığı zaman, devlet olur. Ancak o zaman devlet olur. Ancak o zaman bu bayrak şanlı bir şekilde dalgalanır. O zaman devlet adamları Ben devlet adamıyım diye dolaşmalı. Bugüne kadar muhteşem adımlar atıldı. Yeterli mi Yetmez tabii. Nerede bir gözü yaşlı engelli annesi varsa demek ki tam olarak istenilen yapılmadı. Yaşlılar engellilerin yüzü suyu hürmetine diğerleri var. Onların yüzü suyu hürmetine bu ülkenin çarkları döner. \'ULAŞMADIĞIMIZ KİMSE KALMAMALI\' Engelli bireylerin, aslında ailelerine sadece bir cennet hediyesi olarak verilmediğini de kaydeden Zeybekci, Onlar tüm ülke için de akrabaları komşuları için de bir cennet fırsatıdır. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğüm zaman, o zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Bize Bakın, benim insanım arlıdır. Bir şey istemez. Onları siz bulup çıkaracaksınız dedi. Ben de bir gün dolaşırken bir anacık gördüm. Yatakta da bir babayiğit yatıyordu. Daha hiç kimsenin yanına varmamış. Onun sayesinde biz, eğer belediye başkanı olarak bu şehirde dolaşacaksak, ulaşmadığımız kimse kalmamalı diye düşündük dedi. Belediye kapısından giren her engelli bireye tekerlekli sandalye verdiklerini açıklayan Nihat Zeybekci, belediye başkanı olduğu dönemde ahdettiğini ve Denizli’de engellilerin bir uçtan başka bir uca gitmelerini sağlamak istedim. Bunu başardık diye konuştu. \'HER AN DÜŞÜNÜYORUZ \'NE YAPABİLİRİZ\' DİYE\' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, her insanın engelli adayı olduğunu söyledi. Engelliler konusunda birçok çalışma yaptıklarını ancak yapılacak daha birçok işin bulunduğunu aktaran Dağ, Bu tür okulların daha da artması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bugün bir engeli olmayabiliriz ama her birimiz bir engelli adayıyız. Yılda bir gün değil her gün, her an bu durumu düşünerek yaşama noktasında olan ailelerimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları gidermek adına yapacağımız çok iş var. 16 yılda önemli mesafeler kat ettik. Bu sorulara cevap bulmak adına çok daha fazla çalışmalıyız. Her an düşünüyoruz ‘Ne yapabiliriz’ diye. Yapılabilecekleri planlıyoruz diye konuştu. \'BENDEN SONRA ÇOCUKLARIM NE OLACAK\' Okul Aile Birliği Başkanı İlknur Tarcan da ikiz otistik kız annesi olduğunu belirterek, şunları söyledi Ailece Allah’ın bize gönderdiği meleklere bakmayı kendimize görev bildik. Onlar sayesinde yardımlaşmayı öğrendik. Biz bazı sevinçleri hiç yaşayamıyoruz. Bu duygular içimizde dağ gibi büyüdü. Ama dimdik ayakta duruyoruz. Ben bir anne olarak çocuklarımı evlendirme, onların benden para istemesi gibi duygularını hiç yaşamadım. Ben ne uygun gördüysem onu giydiler. Neden ağlıyorlar Bana neden vuruyorlar Bilemedim, öğrenemedim. Onlarla hiç dertleşemedim. Benim hakkımda ne düşünüyorlar hiç bilemedim. Bu meleklere son nefesimize kadar bakacağım. Kafamdaki tek soru var; Benden sonra çocuklarım ne olacak Kim benim gibi çocuklarımın saçını tarayacak, kim gözlerine bakarak ne istediğini anlayacak. Uzayıp giden sorular, sıkıntılar uykularımı kaçırıyor. Programın sonunda Songül Özer Gönenli isimli engelli bir kız, Beraber yürüdük biz bu yollarda isimli şarkıyı seslendirdi. Program, okula destek verenlere ödül takdim edilmesi ile son buldu.