(Görüntülü) Engelli Süleyman, sınıfa güçlükle ulaşıyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren bedensel engelli Süleyman Türk (14), okulda engelli rampası olmaması ve engelli asansörünün sık sık bozulması nedeniyle sınıfına sürünerek giriyor. Süleyman Türk, oğlunun, annesi ve komşu çocuklarıyla birlikte okula gittiğini belirterek, \"Girişte engelli rampası yok. Engelli asansörü de bozulunca eve dönmek zorunda kalıyor. Bundan dolayı oğlum sürekli devamsızlık yapıyor ve dersleri kötü\" dedi. Okul müdürü Mustafa Şahin ise asansörün bakımlarının düzenli yapıldığını; ancak çok sık olmasa da arızalandığını söyledi. Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi\'ndeki İsmail Hakkı Kaya Ortaokulu\'nun öğrencisi, bedensel engelli Süleyman Türk, okulun fiziki şartları yeterli olmadığı için eğitimini güçlükle sürdürüyor. Engelli rampası olmayan, dışarıdan binilip, içeride inilen engelli asansörü de sık sık arıza yaptığı için basamakları sürünerek, giriş kata çıkan Türk, bazen öğretmenlerinin bazen yakınlarının bazen de öğrencilerin kucağında sınıfına giriyor. Türk, kendisini taşıyacak kimseyi bulamayınca sınıfa girmeyerek, evine geri dönüyor. \'KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN SINIFA ULAŞMASINI İSTİYORUM\' Her gün okula gidip, arkadaşları ile derse katılmak istediğini söyleyen Süleyman Türk, asansörün sık sık bozulduğunu belirterek, rampa yapılmasını istedi. Oğlunun doğuştan engelli olduğunu kaydeden Hülya Türk ise \"Çocuğumun okula gitmesini istiyorum. Okulda asansör var ama hep bozuk. Rampa olsaydı her gün düzenli okula giderdi. Çoğu zaman okul müdürü ve yardımcıları onu taşıyarak sınıfına götürüyor; ama nereye kadar götürecekler? Onlar olmazsa çocuğum sürünerek, merdivenlerden çıkacak. Çocuğumun kimseye ihtiyaç duymadan sınıfına ulaşmasını istiyorum\" diye konuştu. MÜDÜR YARDIMCISI VE ÖĞRETMENLER TAŞIYOR Süleyman Türk\'ün mahalle ve okul arkadaşı olduğunu belirten Berdan Taşkın ise \"Süleyman\'ı bazen ben okula götürüyorum. Asansör bozuk olduğu için eve geliyor. Bazen de öğretmenler ve müdür yardımcısı onu sınıfına kadar taşıyor\" dedi. BABA TEPKİLİ Okulun fiziki şartları nedeniyle oğlunun büyük sıkıntı yaşadığını belirten, 4 çocuk babası, inşaat işçisi Ramazan Türk, doğuştan engelli oğlunun tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu, çoğu zaman sınıfına sürünerek girmek zorunda kaldığını söyledi. Bu durumun 5\'inci sınıf öğrencisi oğlunun psikolojisini etkilediğini anlatan Türk, oğlunun çoğu zaman okula gitmek istemediğini kaydetti. Oğlunun, annesi ve komşu çocuklarıyla birlikte okula gittiğini kaydeden Süleyman Türk, \"Aynı yaştaki arkadaşlarıyla okula gidiyor. Girişte engelli rampası yok. Engelli asansörü de bozulunca eve dönmek zorunda kalıyor. Bundan dolayı oğlum sürekli devamsızlık yapıyor ve dersleri kötü\" diye konuştu. PROJE GEREĞİ RAMPA YAPILMIYORMUŞ Öğretmenler ise okulda asansörün çalıştığını; ancak zaman zaman arıza olduğunu, böyle durumlarda öğrenciyi kucaklarında sınıfa taşıdıklarını söyledi. Okul müdürü Mustafa Şahin ise asansörün bakımlarının düzenli yapıldığını; ancak çok sık olmasa da arızalandığını kaydetti. Şahin, asansör arızalandığında Süleyman Türk\'ü öğretmenlerinin hatta okul müdür yardımcısının bile sırtında taşıyarak, sınıfa çıkardığını söyledi. Mustafa Şahin, engelli asansörü bulunan okullara, proje gereği rampa yapılmadığını da belirtti.