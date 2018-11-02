(Görüntülü) Engelli şampiyondan tarihi başarı (Tekrar)

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Henüz 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında sol bacağı diz altından koptuktan sonra vücut geliştirme sporuna başlayıp engellilerde Avrupa, Dünya ve Kainat şampiyonu olan Tolga Murat Balıkçı, ilk kez normal sporcularla yarıştığı organizasyonda tarih yazdı. Engelliler kategorisinde zirveye çıkmasının ardından 2015 yılında geçirdiği ağır eklem rahatsızlığı nedeniyle doktorların ameliyat olarak sporu bırakmasını istediği vücutçu, sağlam sporcuları geçme hayaliyle yılmadı. Litvanya\'da 19-21 Ekim tarihleri arasında özel organizasyonlar olan Dünya Fitness Federasyonu ve Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen WFF-WBBF Amatör ve Profesyonel Dünya Şampiyonası\'nda ilk kez engelsiz rakipleriyle yarışan sporcu, tüm rakiplerini geçip şampiyonlar şampiyonu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde ay-yıldızlı bayrağı Litvanya\'da dalgalandırdı. 28 Ocak 1998\'de geçirdiği trafik kazasıyla hayatı değişen Tolga Murat Balıkçı, vücut geliştirme sporuyla tanıştı. Engelliler kategorisinde 2009, 2010 ve 2012\'de Dünya, 2010\'da Avrupa ve Mr. Universe Kainat Engelliler Şampiyonası\'nda zirveye çıkan 37 yaşındaki sporcu, 2015 yılında ağır hastalık geçirdikten sonra podyuma muhteşem bir dönüş yaptı. Litvanya\'daki şampiyonada ilk kez yarıştığı dünya çapından normal rakipleri arasında önce amatör, sonra profesyonel, ardından da şampiyonlar şampiyonu olan sporcu, ülkeye 3 kupayla döndü. Sakatlığı döneminde 82 kilograma kadar düştüğünü, Litvanya\'ya 102 kilogram gittiğini söyleyen Tolga Murat, \"2015 yılında geçirdiğim ağır eklem sakatlığı neticesinde doktorlar sporu bırakmam gerektiğini söyledi. Ben ise hayalim olan engelsiz vücutçularla yarışıp dünya şampiyonu olarak engelli bir vücutçunun sağlam vücutçuları geçişini tüm dünyada göstermek istiyordum. Çünkü bunun bir eşi daha bu güne dek olmamıştı\" ifadelerini kullandı. Şampiyona için hiç tatil yapmadan günde 6 saat antrenman yaptığını, günde 1,5 kilogram et ve çeşitli besinlerle beslendiğini söyleyen engelli sporcu, \"Neredeyse hiç dinlenmedim. 14 aylık kızım Zeynep Erva\'nın 1\'inci doğum gününde bile antrenman yaptım. Litvanya\'daki WFF-WBBF Amatör ve Profesyonel Dünya Şampiyonası\'nda önce ağır siklette amatör kategoriye kayıt olarak birinci oldum. Sonraki gün amatör kariyerimi noktalayıp profesyonele geçtim ve normal rakiplerim arasında profesyonel kategorideki ilk yarışımda tüm kategoriler ile genelde şampiyonlar şampiyonu oldum. Ülkeme 3 altın madalyayla dönmenin, bir engelli olarak imkansızı başarıp şimdiye kadar tarihte eşi görülmemiş, hayal edilmesi imkansız bir olayı başarmanın gururunu yaşıyorum. Bu başarıyı kızıma armağan ediyorum\" şeklinde konuştu. REKORLAR KİTABINA GEÇTİ Tolga Murat Balıkçı engelli bir sporcu olmasına rağmen adını Guinness Rekorlar Kitabı\'na yazdırmayı da başardı. Kanal D\'de yayınlanan Rekorlar Dünyası adlı programda 2013 yılında ağırlık tutma yarışmasında dünya rekortmeni Alman Patrik Baboumıan ile yarışan Tolga Murat, hem birinci hem de yeni rekorun da sahibi oldu. 20 kilogram ağırlığı kolları yere paralel bir şekilde 1 dakika 28 saniye tutan sporcu, 1 dakika 26 saniye 14 saliselik eski rekoru tarihe gömdü. Tolga Murat, engelli olarak engelsiz bir rekoru kırarak en ilginç rekor geçişi ünvanını aldı.