(Görüntülü) Engelli öğrenciye sürpriz doğum günü

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz katıldığı \'Birimlerarası Öğrenci Buluşmaları\'nda, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi görme engelli Hatice Ateş\'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz\'ın katılımıyla düzenlenen \'Birimlerarası Öğrenci Buluşmaları\' bu hafta Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu\'nda gerçekleştirildi. Buluşmaya, Rektör Korkmaz\'ın yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Bardakçı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İskender Gülle, Rektör Yardımcısı Dr. öğretim görevlisi Mustafa Kılınç, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Korkmaz,, öğrencilerin sorunlarıyla birebir ilgilendiğini anlattı. Prof. Dr. Korkmaz, İstanbul Üniversitesi\'nden mezun olduğunu, okuduğu dönemde üniversite rektörünü hiç görmediğini, fakülte dekanını ise mezuniyet töreninde gördüğünü, bundan dolayı öğrencilerle sürekli zaman geçirmeye çalıştığını kaydetti. Programda, tarih bölümü ikinci sınıf öğrencisi görme engelli Hatice Ateş\'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 9 Aralık doğumlu olan Hatice Ateş, erken kutlama karşısında oldukça şaşırdı. Hatice Ateş, doğum günü pastasını Rektör Korkmaz\'la kesti. Rektör Danışmanı Dr. öğretim görevlisi Mustafa Kılınç, Hatice Ateş\'in en büyük hayallerinden birisinin \'O Ses Türkiye\' yarışma programına katılmak olduğunu öğrendiklerini, program yetkilileriyle irtibata geçerek İstanbul\'a göndereceklerini söyledi. Hatice Ateş ise Engelimin aslında bana engel olmadığını göstermek için bu programa katılmak istedim. Engeli bir eksiklik değil farkındalık olarak görüyorum. Üniversitede engellilere yönelik yapılan çalışmalardan çok memnunum. Rektörümüze teşekkür ediyorum dedi.