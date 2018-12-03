(Görüntülü) Engelli komşularından haber alamayınca polise haber verdiler

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT\'te, evde yalnız olan engelli komşularından haber alamayanlar polise haber verdi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren 112 Acil ekibi yatağında bulunan Emine Şükriye Akbar\'ı sağlık kontrolünden geçirerek evden ayrıldı. Olay öğle saatlerinde, İzmit Hacı Hızır Mahallesi Haci Ali Sokak\'ta meydana geldi. 2 katlı binanın zemin katında yaşayan Hasan Akbar, sabah saatlerinde hastaneye gitti. Engelinden ötürü yatağa bağımlı yaşayan Emine Şükriye Akbar\'a ulaşamayan komşuları, polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması ile içeriye giren sağlık ekibi engelli kadını muayene etti. Emine Şükriye Akbar\'ın sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.