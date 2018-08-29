(Görüntülü) Engelli gençler SAS komandolarıyla zafer dalışı yaptı

İSTANBUL,(DHA)-30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yılı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, SAS komandoları ve 1’inci sınıf dalgıçlarla heyecan dolu bir gün geçirdi. Önce zodyak botla denize açılan Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri daha sonra 8 metre derinliğe tüplü zafer dalışı yapıp su altında Türk Bayrağı açtı. Bağcılar Belediyesi ile Kurtarma ve Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yılı münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. ‘Birlikte Daha Güzel Zafere İlk Adım’ projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyeri olan görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli kursiyerler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Beykoz Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı Dalış Eğitim Merkezi’nde bir araya geldi. ENGELLİLER SU ALTINDA TÜRK BAYRAĞI AÇIP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ Engelli gençler SAS komandoları ve 1’inci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel eşliğinde iskeleden suya tüplü dalış gerçekleştirdi. 8 metre derinliğe inen engelli dalgıçlar, su altında fotoğraf çekildi. Su altında Türk bayrağı açan engelli dalgıçlar su yüzüne çıktığında büyük alkış aldı. “SU ALTINDA BAYRAK AÇACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIM” Zafer dalışı yapmaya gelen Hamza Demir, “Bugün bir dalış yapacağız. Bu dalışımızın diğer dalışlardan farkı su altında bayrak açacağız. Havada, karada, denizde bayrağımızı dalgalandıracağız. Onun için farklı bir heyecanımız var” derken Ali Sağlam ise, “Komutanlarımızla 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle su altında Türk Bayrağı açacağız. Çok güzel bir duygu. Zafer Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu. “ÖZEL ARKADAŞLARIMIZLA ÇOK ÖZEL BİR FAALİYET İCRA ETTİK” Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Albay Hilmi Tamer Günebakan ise, “Gerek Türk halkı için gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri için çok anlamlı bir günde özel arkadaşlarımızla çok özel bir faaliyet icra ediyoruz. Onların engel tanımayan bu etkinliğe katılmış olmaları bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. “CESARETLERİNDEN DOLAYI KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYORUM” Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla SAS Komandolarımızla birlikte Beykoz’dayız. Engelli kardeşlerimiz boğazda dalış yaptı. Şu anda denizdeler. Cesaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum” dedi. “30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA YAKIŞIR BİR DALIŞ OLDU” Engelli dalgıç Mikail Aydın, “30 Ağustos Zafer Bayramı’na yakışır bir dalış oldu. Hocalarımızın eşliğinde çok güzel bir performans sergiledik. Biraz yorulduk ama çok mutluyuz” dedi. “ZAFER DALIŞIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK” Dalış öğretmeni Ferhat Yalgın, “Bugün Kurtarma Sualtı komutanlarımızla beraber yaptığımız ortak çalışmada zafer dalışımızı gerçekleştirdik. Suyun altında Zafer Bayramı’na istinaden Türk Bayrağımızı açarak gayet olumlu bir dalış yaptık. Çocuklarımız ve ailelerimiz gayet mutlu” sözlerini kullandı. Program sonunda Başkan Çağırıcı ve Albay Günebakan tarafından zafer dalışı yapan süreğen engelli Ali Sağlam’a, Zihinsel engelli Uğur Morkoç’a, görme engelli Hamza Demir’e, işitme engelli Alkan Abukan’a ve bedensel engelli Mikail Aydın’a katılım belgeleri takdim edildi.