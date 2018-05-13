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(Görüntülü) Engelli çocukların polislik hayali gerçekleştirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü, otostik Ümit Ayhan (16) ile Arda Ateş'in (15) polis olma hayalini, Engelliler Haftası'nda Anneler Günü'nde gerçekleştirildi

13 Mayıs 2018 20:04

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü, otostik Ümit Ayhan (16) ile Arda Ateş\'in (15) polis olma hayalini, Engelliler Haftası\'nda Anneler Günü\'nde gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otistik Arda Ateş ile Ümit Ayhan\'ın polis olma hayalinin olduğunu öğrendi. Çocukların bu hayallerini yerine getirmek için İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, engelliler haftasında Ateş ve Ayhan\'a sürpriz yaptı. İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt tarafından yönlendirilen polisler, konvoy eşliğinde ekip araçları ile çocukların evinin önüne gitti. Polis kıyafeti giydirilen çocuklar, anneleri ile birlikte ekip aracına bindirildi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kahvaltı öncesinde polislerle tanışan çocuklar, telsizle anons yaptı. Heyecanları yüzüne yansıyan çocuklar, annelerine çiçek takdim ederek, Anneler Günü\'nü kutladı. Pasta keserek kutlama yapan çocuklar, ayrıca TOMA aracına binerek gezdi. Arda ve Ümit, yaşadıkları sevinç ve heyecanı dile getirdi. 

İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt, Anneler Günü\'nde çocukların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Polis ağabeyleri, ablaları polis aracında gezdirsin istiyorlardı. Kahvaltıdan sonra da polis aracı ile şehir turu atarak evlerine bırakacağız. Bu anlamlı güne rastlaması ayrıca güzel oldu. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Özellikle bu çocuklarımızın annelerinin ne kadar özel, merhametli, şefkatli anne olduklarını biliyor, görüyoruz. Yüzlerinde tebessüm olursa, bizlere dua olarak gelecektir\" diye konuştu.

Anneler Günü\'nde farklı bir duygu yaşayan Arda\'nın annesi öğretmen Makbule Ateş, \"Çok mutluyuz. Bugün oğlumun istekleri gerçekleşti. Uzun bir zamandır kurduğu hayalini gerçekleştird. İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederim’’ dedi

 

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